На ВДНХ в парке "Россия - моя история" пройдет Пасхальный фестиваль

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пасхальный фестиваль пройдет 15 апреля в историческом парке "Россия — моя история" на территории ВДНХ в Москве, сообщает Ростуризм.

Посетители смогут принять участие в кулинарном мастер-классе: украсить куличи вместе с профессиональными пекарями и продегустировать выпечку. Также на фестивале пройдет мастер-класс, знакомящий с традициями дореволюционной и современной пасхальной флористики.

В праздничный день балалаечный квартет исполнит мелодии отечественной классики, а в атриуме пройдут кинопоказы советских комедий.

"Отрадно, что Пасхальный фестиваль пройдет на площадке исторического парка "Россия – моя история", что позволит не только погрузиться в атмосферу праздника, но и посетить выставочные экспозиции", — сказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.