Дмитрий Медведев рассказал о популярности туризма в России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства, отметил, что власти РФ помогают крупным культурным проектам и фестивалям.

"Для тех, кто лучше хочет узнать нашу страну, мы строим туристическую инфраструктуру. В рамках ФЦП запустили инвестиционные проекты более чем на 100 миллиардов рублей", — также подчеркнул председатель правительства.

В результате, по его словам, в 35 регионах России формируется 45 туристических кластеров.



"Сейчас, кстати, один рубль, который мы вкладываем в туризм, дает нам пять рублей прибыли. Турпоток в 2017 году, по предварительным данным, превысил 56,5 миллиона поездок. Внутренние авиаперевозки — это, естественно, эффект развития туризма в том числе, — в 2017 году оказались почти в два раза выше уровня 2011 года ", — сказал Медведев.