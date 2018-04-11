Елена Батурина избавилась от убыточного отеля за 45 миллионов евро

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Жена бывшего мэра Москвы Елена Батурина за 45 миллионов евро продала убыточный пятизвездный отель и гольф-клуб, расположенные в горах Австрии, сообщает Tiroler Tageszeitung.

Новым владельцем стал австрийский инвестор, который не планирует самостоятельно заниматься отелем, а ищет крупного международного оператора.

Елена Батурина, возглавившая в 2017 году список богатейших женщин России https,приобрела Grand Tirolia 11 лет назад, еще до окончания его строительства. За прошедшее с момента покупки время Батурина инвестировала в отель и гольф-клуб около 100 миллионов евро, но это не принесло заметного экономического успеха.

Издание отмечает, что слухи о возможной продаже ходили с момента, когда стало известно, что убыток гольф-клуб за 2016 год составил 2,3 миллиона евро. При этом сумма долга отеля превысила десять миллионов евро.