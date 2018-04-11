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Витражи, лепнина и позолота: краткий гид по легендарным отелям России
08:0011.04.2018
(обновлено:08:01 11.04.2018)
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Ресторан отеля Гранд Отель Европа в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Увидеть майоликовое панно по картине Михаила Врубеля и интерьер в духе Древней Руси, попробовать "Десерт Пушкина", приготовленный по вековому рецепту, выяснить, в каком ресторане у Григория Распутина был отдельный кабинет, и узнать тайну двух зданий, ставших одним, можно на экскурсии по историческим гостиницам Москвы и Санкт-Петербурга. Краткий гид по легендарным российским отелям — в материале РИА Новости.

"Метрополь" (Москва)

© Фото : A.SavinАтриум (ресторанный зал) гостиницы "Метрополь" в Москве
© Фото : A.Savin
Атриум (ресторанный зал) гостиницы "Метрополь" в Москве
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© РИА Новости / Илья Питалев
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Знаменитый "Метрополь" — один из самых значительных архитектурных памятников стиля модерн в Москве. Фасад украшают майоликовые панно, в том числе и "Принцесса Греза" Михаила Врубеля.

Отель открылся в 1907 году. "Метрополь" поражал не только внешним видом, но и интерьерами с присущим стилю модерн разнообразием: обстановка ни одного из 400 номеров не повторялась.

В этой гостинице, действующей уже более века (с перерывом на несколько революционных лет), останавливались в разные годы Бернард Шоу, Бертольд Брехт, Мао Цзэдун, Марлен Дитрих и другие знаменитости.

Во второй половине 1980-х в "Метрополе" провели реконструкцию. Во внутренних помещениях отреставрировали настенные росписи.

CC BY 2.5 / NVO / Панно М. А. Врубеля "Принцесса Грёза" на фасаде гостинцы "Метрополь", Москва
CC BY 2.5 / NVO /
Панно М. А. Врубеля "Принцесса Грёза" на фасаде гостинцы "Метрополь", Москва

"Спрос на экскурсии очень большой. Думаю, это связано с тем, что в Москве не так много зданий с сохранившимися интерьерами, — рассказывает Мария Бобкова, руководитель арт-клуба, организующего экскурсии в "Метрополь". — В основном публика подготовленная: дизайнеры и архитекторы, но обращаются и просто те, кто интересуется историей".

Стоимость экскурсии — 1600 рублей, гостям предлагается приветственный бокал шампанского или на выбор — чай, морс, кофе, а также десерт. Ближайшая доступная дата — 6 мая, но бронировать места лучше заранее — желающих предостаточно.

"Ленинградская" (Hilton Moscow "Ленинградская") (Москва)

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГостиница Hilton Moscow Leningradskaya Hotel у Комсомольской площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Гостиница Hilton Moscow Leningradskaya Hotel у Комсомольской площади в Москве
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© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Здание гостиницы отличается скромными размерами по сравнению с другими шестью сталинскими высотками, а также намного более пышной внешней отделкой с белой и красной керамикой, позолотой.

Архитекторы использовали элементы московского барокко, а внутреннее оформление отсылает к древнерусским мотивам с лепниной, ковкой, инкрустацией по дереву, цветными витражами, фантастическими люстрами и светильниками. Практически всем этим можно любоваться и сегодня.

С 2005 по 2008 год в здании проходила реконструкция инженерных и технических систем. Исторический облик сохранен полностью.

© Фото : Anastasia Gontsova/ Городское экскурсионное бюро Музея МосквыИнтерьер гостиницы Hilton Moscow Leningradskaya Hotel у Комсомольской площади в Москве
© Фото : Anastasia Gontsova/ Городское экскурсионное бюро Музея Москвы
Интерьер гостиницы Hilton Moscow Leningradskaya Hotel у Комсомольской площади в Москве

Одним из художников по интерьерам была Мария Энгельке, которой посвящена лекция, запланированная на 22 апреля.

Рассказ о ее жизни и творчестве дополнит экскурсия по главному вестибюлю гостиницы, бальному залу, лестничным холлам с 50-метровыми люстрами.

"Если экскурсия будет востребована, мы сделаем ее постоянной", — сообщили в пресс-службе Музея Москвы, организующего мероприятие.

Стоимость — 350 рублей, билеты продаются на сайте Городского экскурсионного бюро.

Гостиница "Советская" и ресторан "Яръ" (Москва)

© Фото : Ресторан "Яръ"Ресторан "Яръ"
© Фото : Ресторан "Яръ"
Ресторан "Яръ"

История этой гостиницы восходит к культовому ресторану, открывшемуся на Санкт-Петербургском шоссе, ныне Ленинградском проспекте, в 1910 году.

В "Яре" бывали Савва Морозов, Антон Чехов, Александр Куприн, Максим Горький, Федор Шаляпин, Константин Бальмонт, а также Григорий Распутин.

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Здание было построено в стиле модерн: с большими гранеными куполами, арочными окнами и светильниками по фасаду. Но посетители недолго любовались архитектурными изысками: после революции "Яръ" закрыли, там находились в разное время клуб, госпиталь, кинотехникум, ставший затем ВГИКом.

В 1952 году здание перестроили в стиле сталинского ампира и сделали там гостиницу "Советская". В 1998-м ресторан при гостинице снова назвали "Яром", восстановили дореволюционный интерьер, отреставрировали фрески начала века и люстру 1912 года.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкМосковская гостиница "Отель - Советский" на Ленинградском проспекте
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Московская гостиница "Отель - Советский" на Ленинградском проспекте

"В ресторане подают блюда из дореволюционного меню, например малиновый суп "Десерт Пушкина", — рассказывает Светлана Потапова, менеджер одной туристической компании, организующей экскурсии в "Яръ". — Раньше в рамках экскурсии можно было зайти еще и в так называемый кабинет Распутина, но теперь сменился арендатор и зал закрыли для посещения".

Также Светлана рассказывает, что периодически, в зависимости от загрузки гостиницы, администрация разрешает тургруппам посмотреть исторические номера "Советской", в том числе номер Василия Сталина.

Стоимость экскурсии — 850 рублей, периодичность — два раза в месяц.

Гранд-отель "Европа" (Санкт-Петербург)

CC BY-SA 3.0 / Florstein / "Гранд Отель Европа" в Санкт-Петербурге, вид с Невского проспекта
CC BY-SA 3.0 / Florstein /
"Гранд Отель Европа" в Санкт-Петербурге, вид с Невского проспекта
Города России. Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Тут были два отдельных здания, которые в 1873–1875 годах перестроили в одно. Стиль — эклектика. В начале ХХ века возвели еще пятый и мансардный этажи, где открыли известный ресторан "Крыша".
После революции гранд-отель превратили в детский карантинный пункт, но в 1930-е годы здание снова стало гостиницей.

В 1991-м и середине нулевых "Европу" реставрировали, в том числе разместили во внутреннем дворе-колодце атриум с рестораном.

© Фото : Belmond Management LimitedИнтерьер отеля "Гранд Отель Европа" в Санкт-Петербурге
© Фото : Belmond Management Limited
Интерьер отеля "Гранд Отель Европа" в Санкт-Петербурге
Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Руслан Шамуков
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Сейчас в гранд-отель "Европа" можно попасть в составе экскурсионной группы и увидеть галерею живописи и скульптуры XVIII–XIX веков, гостиную с подлинными деревянными панелями и лепным декором, а также ресторан "Европа".

"В этом отеле постоянно ощущаешь праздник, — рассказывает экскурсовод Людмила Сапрыкина, сопровождающая группы в "Европу". — В ресторане по ходу экскурсии проводится чаепитие, там все очень по-петербургски, со вкусом. Стены оформлены в разных архитектурных стилях, стеклянная крыша добавляет пространству света и воздуха".

Людмила отмечает, что в отеле очень доброжелательно относятся к экскурсантам, важно только соблюдать правила и стараться не мешать гостям.

"В здании запрещено фотографировать: нельзя, чтобы в кадр попадали гости отеля, — рассказывает Екатерина Юдина, менеджер одной из туркомпаний, занимающихся организацией экскурсий. — Мы следим за этим, ведь понятно, что экскурсии разрешают проводить до первой жалобы постояльцев".

Стоимость экскурсии — 2650 рублей, периодичность — два раза в месяц.

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