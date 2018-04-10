МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, только по данным одной системы онлайн-бронирования жилья, хозяева приняли более 85 тысяч гостей и заработали свыше 30 миллионов долларов. Российские жители одиннадцати городов — участников ЧМ-2018 не хотят отставать. Пять тысяч рублей в сутки за койко-место, сто тысяч в день за элитную квартиру — уже привычные предложения на период чемпионата. Насколько оправданны ожидания владельцев жилья — в материале РИА Новости.

Такие разные предложения

"Цены реально адовые: "двушка" в высотке на Кудринской площади сдавалась на время чемпионата за 880 000 рублей! Квартира на месяц за миллион с лишним — уже норма", — обсуждают москвичи условия аренды в профильном сообществе в Facebook.

"Спрашивала мнения друзей-иностранцев по этому вопросу, они сказали, что рядом со стадионом цена квартиры сейчас 20 000 рублей в сутки", — пишет москвичка Екатерина.

Ростуризм и туристические власти регионов тиражируют памятку о сдаче жилья болельщикам с предупреждением: "необоснованно завышенная цена негативно отражается и на репутации владельца, и на репутации города".

Впрочем, стоимость некоторых квартир не так уж и завышена. Согласно постановлению правительства № 89 от 10 февраля 2016 года, которым регулируются цены на гостиничные услуги на период ЧМ-2018, номер в Москве в гостинице 5* высшей категории и повышенной комфортности ("апартамент", "сюит") должен стоить не более 650 тысяч в сутки.

На этом фоне цена за аренду квартиры в элитном доме уже не кажется столь запредельной.

Кстати, вне зависимости от чемпионата, средняя стоимость аренды ста самых дорогих квартир Москвы достигает 25 тысяч долларов за объект в месяц (1,42 миллиона рублей).

Иначе выглядит ситуация, например, в Саранске. Там максимальная цена гостиничного номера высшей категории не должна превышать 26 400 рублей в сутки. При этом место в "общежитии" для гостей ЧМ-2018 предлагают за 10 000 рублей в день.

Можно найти предложения за 50 тысяч рублей в сутки: например, трехкомнатная квартира, где, помимо стандартных удобств, есть два ноутбука, проектор для трансляции матча на всю стену и грифельная стена со стирающейся поверхностью для записей маркером.

Средняя предлагаемая ставка аренды жилья на время чемпионата в Саранске — 73,4 тысячи рублей в день, что в восемь раз превышает показатель самого "бюджетного" города ЧМ-2018 — Сочи (8,7 тысячи).

Самое дешевое предложение удалось найти в Самаре — меньше тысячи рублей за комнату в трехкомнатной квартире. В Екатеринбурге и Сочи предлагаются в аренду квартиры-студии за 1400-1500 рублей в сутки.

Квартир по адекватным ценам не хватает. "Я планирую посетить матч в Саранске. Билетов на поезд уже нет, поеду на машине. Жить, наверное, буду в палаточном городке, других приемлемых вариантов пока не увидел", — рассказывает москвич Антон Соколов.

Реальные цены

"Все больше собственников собираются сдавать свои квартиры болельщикам, — говорит Мария Жукова, директор компании по аренде квартир в Москве и коттеджей в Подмосковье. — Некоторые арендодатели, традиционно сдававшие свои объекты лишь на долгий срок, решили попробовать в этот период краткосрочную аренду".

Те, кто доверяет аренду своего жилья профессионалам, несколько снижают запросы.

По словам эксперта, в базе эксклюзивных объектов компании минимальная цена начинается от пяти тысяч рублей в сутки. За эту сумму можно арендовать однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра, с маленькой кухней, на втором этаже пятиэтажного дома в десяти минутах ходьбы от станции метро "Улица 1905 года" (квартира с простым ремонтом, с мебелью и техникой).

За 15 тысяч рублей в сутки есть шанс найти двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом площадью 69 квадратных метров рядом со стадионом "Лужники".

Самые дорогие варианты — около 100 тысяч рублей в сутки.

Это, например, трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом, площадью 110 квадратных метров, с панорамным видом на Воробьевы горы, на 26-м этаже современного 42-этажного жилого комплекса.

Эксперты поясняют, что в Москве нет таких проблем с жильем, как в небольших городах. Столичные гостиницы повысили цены максимум раза в три: если номер стоил 3,5 тысячи рублей, его пытаются сдать за 12 тысяч рублей в сутки.

"Собственники находятся под влиянием ажиотажа вокруг того, как хорошо можно заработать на сдаче своей недвижимости во время чемпионата", — поясняет Мария Жукова. Основная сложность в том, что иностранные болельщики пока не понимают, какую сумму они готовы потратить и насколько адекватны в России цены на этот период.

Жадность оставит без дохода

"Многие рассматривают крупные спортивные события как шанс получить дополнительный доход, — рассказывает Андрей Вербицкий, генеральный директор в России и странах Восточной Европы международного онлайн-сервиса бронирования жилья. — Об этом можно судить по прошлому опыту: во время Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро количество предложений в нашей системе увеличилось на 50%".

По его словам, за три недели Олимпиады арендодатели "приняли 85 тысяч человек и получили около 30 миллионов долларов США".

Вроде бы много. Но, получается, в среднем каждый гость потратил на аренду жилья 353 доллара.

"Поднимать цены или нет — личное дело каждого хозяина, — говорит Андрей Вербицкий. — Мы помогаем узнать среднюю стоимость по городу или району и рекомендуем собственникам ориентироваться на эти данные".

Порой стремление к высокой прибыли может сыграть против арендодателя и оставить его без дохода вообще.

"При заселении в квартиру, снятую через наш сервис, у гостя есть 24 часа на то, чтобы оценить ее соответствие изначальному описанию на сайте. Вряд ли найдутся желающие пожить в старенькой "однушке" по цене трехэтажной виллы в Лос-Анджелесе", — уточняет эксперт.

Налоги и участковый

Занижать цены владельцам квартир тоже не советуют: мол, футбольные болельщики — не самые спокойные арендаторы, особенно если любимая команда проиграет. Вся прибыль может потом уйти на ремонт.

В памятке по сдаче жилья советуют сделать опись имущества и приложить ее к договору. А также всегда иметь под рукой телефон участкового.

Еще один момент: гостей чемпионата мира нужно обязательно регистрировать в отделе по вопросам миграции МВД. Иностранных болельщиков — даже если они приехали всего на один день, российских — если на три дня и более.

Собственник жилья также должен заполнить справку 3-НДФЛ, в которой указываются полученные доходы и подоходный налог с них, до 30 апреля следующего года.

За непредставление налоговой декларации и неуплату налогов предусмотрены как штраф, так и уголовная ответственность.