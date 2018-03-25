После операции мой сын полгода не мог плавать, а он это очень любит. Вот недавно отдыхали на Бали, и там для него состоялся первый заход в воду — такие сильные эмоции! Плавать в океане для него, пожалуй, самое большое наслаждение. И еще обилие фруктов: арбуз зимой — это наша любимая тема.