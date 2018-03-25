Эвелина Бледанс и ее сын Сема любят теплые страны, где даже зимой можно поплавать и позагорать, где много экзотических фруктов и морепродуктов. Но с некоторых пор они открыли для себя и отдых в Подмосковье. О том, чем их привлекают путешествия по России, Эвелина рассказала в интервью РИА Новости.
Мы очень любим отдыхать в Таиланде или на Бали. Детский отдых, конечно, — Кипр и Турция. Еще мы с ним побывали в Италии, Германии, Франции. Ого, оказывается, мы с ним многое успели!
После операции мой сын полгода не мог плавать, а он это очень любит. Вот недавно отдыхали на Бали, и там для него состоялся первый заход в воду — такие сильные эмоции! Плавать в океане для него, пожалуй, самое большое наслаждение. И еще обилие фруктов: арбуз зимой — это наша любимая тема.
Однажды мы даже ужинали в одном из зоопарков рядом со львами и тиграми (они ходили около ресторана, за огромными окнами). Интересно было наблюдать — надолго запомнилось!
Однажды, прогуливаясь по берегу моря в Тае, мы увидели местных рыбаков. По выходным их там всегда очень много. И удочки у них такие интересные, с фонариками вместо поплавка. Если фонарик дернулся, значит, рыбка клюнула.
Мы еще издалека увидели: клюет! И бегом к ним.
А они вытягивают огромного электрического ската! Он был о-о-очень большой, рыбаки поняли, что это самка и она беременна. Так вот, мы вместе с рыбаками принимали роды! Восемь или даже больше деток. Всех малышей отпустили в море, а взрослого ската местные, тайцы, забрали и… съели.
Первенство, пожалуй, отдам Турции. Во-первых, «все включено» — это очень удобно. И не только еда — вся анимация, игры, рисование, лепка, выступления обезьянок, попугаев, приготовление пиццы и пирожков, соревнования по плаванию, лего. В общем, рай для детей (если правильно выбрать отель).
Озеро произвело на меня сильнейшее впечатление. Жаль, времени было немного.
Мы плыли на кораблике и пили воду прямо из Байкала — чистейшая и очень вкусная, нереально изумрудного цвета.
Там вообще необыкновенно красиво — воздух, солнце, рыба и какая-то неимоверная энергетика.
Любим отдыхать в одном из загородных клубов в живописнейшем уголке на юго-западе области. Мы были очень удивлены, увидев совершенно фантастический сказочный домик, в котором оказались не только обычные номера, но и так называемые именные. Например, «Алиса в Стране Чудес».
Там все, от белья и аксессуаров до мебели, тематически стилизовано, создано специально для этого номера.
Прямо из стены выглядывает фламинго, на потолке — крона дерева. Да и стандартные номера не назовешь обычными: обои с красивейшими цветами и райскими птицами, даже постельное белье в каждом номере уникальное.
Аквапарк и соляная комната, теннис и бильярд, зимой — катание на лыжах, санках, ледянках, есть каток. Летом — речка с отличной рыбалкой, грибы и ягоды.
В ресторане русской кухни как раз подают то, что выращено здесь же, на территории клуба, — все свое, родное, натуральное.
А еще контактный зоопарк! Верблюды, страусы, олени, медведи, кролики, множество разных птиц.
Как-то Сема познакомился с девочкой, они вместе кормили кроликов, а потом угостили хлебом медведя: мишка сел на попу и ел сидя — смешно!
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