МИД рекомендовал вакцинацию от желтой лихорадки при посещении Бразилии

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ сообщил об увеличении числа случаев заражения желтой лихорадкой с летальными исходами в 15 штатах Бразилии и рекомендовал вакцинацию.

"Бразилия – увеличение числа случаев заражения желтой лихорадкой с летальными исходами в 15 штатах страны, в том числе в туристических районах городов Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу; рекомендуется вакцинация", — говорится в сводке департамента.

Кроме того, МИД сообщил об увеличении случаев заражения менингитом в Фиджи.