Париж стал "самым популярным направлением в мире" среди пользователей портала TripAdvisor. Во время составления рейтинга "Traveller's Choice Awards 2018" были подсчитаны миллионы оценок путешественников, которые они оставили после посещения достопримечательностей, отелей и ресторанов в разных частях света. Столица Франции и другие города, занявшие лидирующие позиции рейтинга "Traveller's Choice Awards 2018", — в фотоленте Ria.ru.
Самые популярные туристические направления в мире
13:2222.03.2018
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© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкСтолица Франции в этом году обогнала Лондон, Рим и Нью-Йорк и возглавила рейтинг самых популярных туристических направлений в мире. Мэр Парижа Анн Идальго назвала известие о победе "замечательной новостью". "Первое место стало вознаграждением за усилия городских властей и представителей различных отраслей, с 2016 года вовлеченных в возрождение турпотока и реализацию долгосрочной стратегии повышения привлекательности столицы", - отметили парижские власти.
Столица Франции в этом году обогнала Лондон, Рим и Нью-Йорк и возглавила рейтинг самых популярных туристических направлений в мире. Мэр Парижа Анн Идальго назвала известие о победе "замечательной новостью". "Первое место стало вознаграждением за усилия городских властей и представителей различных отраслей, с 2016 года вовлеченных в возрождение турпотока и реализацию долгосрочной стратегии повышения привлекательности столицы", - отметили парижские власти.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСтолица Великобритании заняла второе место рейтинга "Traveller's Choice Awards 2018". "В Лондоне смешаны история, искусство, мода, еда и хороший британский эль. Здесь каждый сможет придумать для себя идеальный день", - отмечается на портале TripAdvisor.
Столица Великобритании заняла второе место рейтинга "Traveller's Choice Awards 2018". "В Лондоне смешаны история, искусство, мода, еда и хороший британский эль. Здесь каждый сможет придумать для себя идеальный день", - отмечается на портале TripAdvisor.
© AP Photo / Andrew MedichiniВечный город замыкает тройку лидеров рейтинга TripAdvisor. Рим "напоминает выставочные залы огромного музея без крыши: живой коллаж площадей, рынков на открытом воздухе и исторических мест, вид которых надолго останется в памяти".
© AP Photo / Andrew Medichini
Вечный город замыкает тройку лидеров рейтинга TripAdvisor. Рим "напоминает выставочные залы огромного музея без крыши: живой коллаж площадей, рынков на открытом воздухе и исторических мест, вид которых надолго останется в памяти".
© AP Photo / Firdia Lisnawati, FileНа четвертой строчке туристического "хит-парада" - Бали - индонезийский рай с белыми песчаными пляжами, каменными храмами, величественными вулканами, густыми джунглями и коралловыми рифами.
© AP Photo / Firdia Lisnawati, File
На четвертой строчке туристического "хит-парада" - Бали - индонезийский рай с белыми песчаными пляжами, каменными храмами, величественными вулканами, густыми джунглями и коралловыми рифами.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЖемчужина Греции, легендарный остров Крит оказался на пятой строчке рейтинга TripAdvisor. Считается, что именно здесь зародилась древнейшая из европейских цивилизаций.
Жемчужина Греции, легендарный остров Крит оказался на пятой строчке рейтинга TripAdvisor. Считается, что именно здесь зародилась древнейшая из европейских цивилизаций.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБарселона заняла шестую строчку списка самых популярных туристических направлений в мире. Столица Каталонии привлекает путешественников прежде всего своим Готическим кварталом и творениями архитектора Антонио Гауди.
Барселона заняла шестую строчку списка самых популярных туристических направлений в мире. Столица Каталонии привлекает путешественников прежде всего своим Готическим кварталом и творениями архитектора Антонио Гауди.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа седьмой строчке рейтинга оказалась сказочная Прага. Портал TripAdvisor рекомендует путешественникам не только изучить культурное наследие города, но также не упустить возможность подкрепиться в классической таверне или посидеть за кружкой чешского пива в старинных пабах, которые чаще всего располагаются в подвалах.
На седьмой строчке рейтинга оказалась сказочная Прага. Портал TripAdvisor рекомендует путешественникам не только изучить культурное наследие города, но также не упустить возможность подкрепиться в классической таверне или посидеть за кружкой чешского пива в старинных пабах, которые чаще всего располагаются в подвалах.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМарракеш, раскинувшийся у подножья Атласских гор, занял восьмую позицию рейтинга. Путешественники советуют тем, кто окажется в "красном городе", обязательно погулять по улочкам Медины и садам Мажорель.
Марракеш, раскинувшийся у подножья Атласских гор, занял восьмую позицию рейтинга. Путешественники советуют тем, кто окажется в "красном городе", обязательно погулять по улочкам Медины и садам Мажорель.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкБывшая столица Византийской и Османской империй, а ныне крупнейший город Турции Стамбул занимает девятую строку рейтинга TripAdvisor. Гуляя по городу, раскинувшемуся на берегах Босфора, туристам стоит обязательно посетить мечеть Сулеймание, Голубую мечеть Султана Ахмета и Музей Айя-София - бывший Софийский собор, который на протяжении 900 лет был самым большим храмом христианского мира.
Бывшая столица Византийской и Османской империй, а ныне крупнейший город Турции Стамбул занимает девятую строку рейтинга TripAdvisor. Гуляя по городу, раскинувшемуся на берегах Босфора, туристам стоит обязательно посетить мечеть Сулеймание, Голубую мечеть Султана Ахмета и Музей Айя-София - бывший Софийский собор, который на протяжении 900 лет был самым большим храмом христианского мира.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНа десятом месте списка - крупнейший город США Нью-Йорк. Тем, кто окажется в "Большом яблоке" впервые, обязательно надо посетить небоскреб Эмпайр-Стейт-билдинг, Статую Свободы, рынок внутри Центрального вокзала, музей Метрополитен, а также погулять по Бродвею и Центральному парку.
На десятом месте списка - крупнейший город США Нью-Йорк. Тем, кто окажется в "Большом яблоке" впервые, обязательно надо посетить небоскреб Эмпайр-Стейт-билдинг, Статую Свободы, рынок внутри Центрального вокзала, музей Метрополитен, а также погулять по Бродвею и Центральному парку.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКрупнейший остров Таиланда Пхукет занял 11 строчку рейтинга самых популярных туристических направлений в мире. "Пляжная столица" страны предлагает путешественникам богатые возможности как для расслабленного отдыха, так и для активных развлечений.
Крупнейший остров Таиланда Пхукет занял 11 строчку рейтинга самых популярных туристических направлений в мире. "Пляжная столица" страны предлагает путешественникам богатые возможности как для расслабленного отдыха, так и для активных развлечений.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа 12 месте списка - главный город Вьетнама Ханой. Бывшая столица Французского Индокитая, а позже Демократической Республики Вьетнам - город, в котором сочетаются древняя азиатская архитектура, памятники колониальной эпохи и современные достопримечательности.
На 12 месте списка - главный город Вьетнама Ханой. Бывшая столица Французского Индокитая, а позже Демократической Республики Вьетнам - город, в котором сочетаются древняя азиатская архитектура, памятники колониальной эпохи и современные достопримечательности.
© Fotolia / karinkamonПровинция Камбоджи Сиемреап - на 13 месте списка TripAdvisor. Здесь расположены королевский город Ангкор-Тхом и индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват - важнейшие археологические памятники мира, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Провинция Камбоджи Сиемреап - на 13 месте списка TripAdvisor. Здесь расположены королевский город Ангкор-Тхом и индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват - важнейшие археологические памятники мира, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© AP Photo / David McFaddenНа 14 месте рейтинга самых популярных туристических направлений в мире - Ямайка - островное государство в Карибском море. Это место - плавильный котел африканской, азиатской, европейской и ближневосточной культур. На острове - порядка 70 только официальных пляжей, множество водопадов и, конечно, дом-музей Боба Марли.
© AP Photo / David McFadden
На 14 месте рейтинга самых популярных туристических направлений в мире - Ямайка - островное государство в Карибском море. Это место - плавильный котел африканской, азиатской, европейской и ближневосточной культур. На острове - порядка 70 только официальных пляжей, множество водопадов и, конечно, дом-музей Боба Марли.
© AP Photo / Israel LealМексиканский город Плая-дель-Кармен, занявший 15 позицию списка TripAdvisor, - одно из лучших мест для дайвинга в мире. Этот современный вариант рыбацкого поселка расположен посередине туристической зоны Ривьера-Майя на берегу Карибского моря.
© AP Photo / Israel Leal
Мексиканский город Плая-дель-Кармен, занявший 15 позицию списка TripAdvisor, - одно из лучших мест для дайвинга в мире. Этот современный вариант рыбацкого поселка расположен посередине туристической зоны Ривьера-Майя на берегу Карибского моря.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСтолица Португалии оказалась на 16 месте списка самых популярных направлений для туризма. Лиссабон - старейший город Западной Европы, возникший еще во времена Пунических войн. Сейчас самыми популярными достопримечательностями крупнейшего порта страны являются Морской музей, Памятник первооткрывателям и Монастырь иеронимитов Жеронимуш, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Столица Португалии оказалась на 16 месте списка самых популярных направлений для туризма. Лиссабон - старейший город Западной Европы, возникший еще во времена Пунических войн. Сейчас самыми популярными достопримечательностями крупнейшего порта страны являются Морской музей, Памятник первооткрывателям и Монастырь иеронимитов Жеронимуш, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
© AP Photo / Kamran JebreiliКрупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай занял 17 место в рейтинге TripAdvisor. Оазис, построенный в пустыне, готов предложить путешественникам отдых на побережье Персидского залива, а также разнообразный шопинг.
© AP Photo / Kamran Jebreili
Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай занял 17 место в рейтинге TripAdvisor. Оазис, построенный в пустыне, готов предложить путешественникам отдых на побережье Персидского залива, а также разнообразный шопинг.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНа 18 месте рейтинга - столица Японии. Город небоскребов, торговых центров, баров и клубов может предложить путешественникам также и культурный досуг. В Токио множество музеев, исторических зданий и храмов.
На 18 месте рейтинга - столица Японии. Город небоскребов, торговых центров, баров и клубов может предложить путешественникам также и культурный досуг. В Токио множество музеев, исторических зданий и храмов.
© AP Photo / Niranjan ShresthaДолина Катманду, окруженная горными цепями Гималаев, заняла 19 место списка самых популярных направлений для туризма в мире. Столица Непала - кладезь исторических достопримечательностей, древних храмов и святынь. Старейшая из найденных здесь статуй датирована 185 годом н. э.
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Долина Катманду, окруженная горными цепями Гималаев, заняла 19 место списка самых популярных направлений для туризма в мире. Столица Непала - кладезь исторических достопримечательностей, древних храмов и святынь. Старейшая из найденных здесь статуй датирована 185 годом н. э.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГонконг замыкает двадцатку самых популярных туристических направлений в мире. Путешественникам, оказавшимся здесь впервые, советуют обязательно взглянуть на город с его высшей точки - пика Виктория, прокатиться на канатной дороге Нгонг-Пинг и посетить буддистский монастырь Чилинь.
Гонконг замыкает двадцатку самых популярных туристических направлений в мире. Путешественникам, оказавшимся здесь впервые, советуют обязательно взглянуть на город с его высшей точки - пика Виктория, прокатиться на канатной дороге Нгонг-Пинг и посетить буддистский монастырь Чилинь.
© AFP 2018 / Mohamed El-ShahedЕгипетский курорт Хургада занял 21 место списка TripAdvisor. Неизменным спросом у отдыхающих пользуются местные пляжи и коралловые рифы Красного моря. Хургада - идеальное место не только для спокойного отдыха в шезлонге, но также для дайвинга и плавания с маской и трубкой.
Египетский курорт Хургада занял 21 место списка TripAdvisor. Неизменным спросом у отдыхающих пользуются местные пляжи и коралловые рифы Красного моря. Хургада - идеальное место не только для спокойного отдыха в шезлонге, но также для дайвинга и плавания с маской и трубкой.
© AP Photo / Tsering TopgyalСтолица Индии оказалась на 22 месте списка самых популярных туристических направлений в мире. Из главных достопримечательностей Нью-Дели путешественники советуют посетить храмовый комплекс Акшардхам, гробницу Хумаюна, храм Лотоса и мемориал Махатмы Ганди.
© AP Photo / Tsering Topgyal
Столица Индии оказалась на 22 месте списка самых популярных туристических направлений в мире. Из главных достопримечательностей Нью-Дели путешественники советуют посетить храмовый комплекс Акшардхам, гробницу Хумаюна, храм Лотоса и мемориал Махатмы Ганди.
© РИА Новости / Мария ВащукПерейти в фотобанкНа 23 месте рейтинга - Куско - город на юго-востоке Перу, который когда-то был центром империи инков. Теперь же на его каменных улочках наследие древних индейцев соседствует со строениями в стиле андского барокко. Отсюда большинство туристов отправляются в "потерянный город" Мачу-Пикчу.
На 23 месте рейтинга - Куско - город на юго-востоке Перу, который когда-то был центром империи инков. Теперь же на его каменных улочках наследие древних индейцев соседствует со строениями в стиле андского барокко. Отсюда большинство туристов отправляются в "потерянный город" Мачу-Пикчу.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСтолица Олимпиады 2016 года, родина крупнейшего карнавала Рио-де-Жанейро оказался на 24 месте списка портала TripAdvisor. Побережье "города чудес" вместе с пляжем Копакабана, горой Сахарная Голова и статуей Христа внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Столица Олимпиады 2016 года, родина крупнейшего карнавала Рио-де-Жанейро оказался на 24 месте списка портала TripAdvisor. Побережье "города чудес" вместе с пляжем Копакабана, горой Сахарная Голова и статуей Христа внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкЗамыкает рейтинг самых популярных туристических направлений в мире "Traveller's Choice Awards 2018" крупнейший город Австралии Сидней. Путешественникам, приехавшим сюда впервые, советуют посетить символ города - Оперный театр, музей современного искусства, а также насладиться видом, открывающимся со смотровой площадки сиднейской телебашни.
Замыкает рейтинг самых популярных туристических направлений в мире "Traveller's Choice Awards 2018" крупнейший город Австралии Сидней. Путешественникам, приехавшим сюда впервые, советуют посетить символ города - Оперный театр, музей современного искусства, а также насладиться видом, открывающимся со смотровой площадки сиднейской телебашни.
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