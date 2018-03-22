Самые популярные туристические направления в мире

На седьмой строчке рейтинга оказалась сказочная Прага. Портал TripAdvisor рекомендует путешественникам не только изучить культурное наследие города, но также не упустить возможность подкрепиться в классической таверне или посидеть за кружкой чешского пива в старинных пабах, которые чаще всего располагаются в подвалах.