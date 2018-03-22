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Самые популярные туристические направления в мире

13:2222.03.2018
0280
Вид на Эйфелеву башню в Париже
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Фонтан Треви в Риме
Вид на вулкан Агунг со стороны храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
Пляж города Херсониссос на острове Крит
Туристы в парке Гуэля в Барселоне
Карлов мост через реку Влтава в историческом районе Праги
Продажа ламп на рынке в квартале Медина в Марракеше
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор
Статуя Свободы в Нью-Йорке
Рыбак в лодке в Андаманском море у побережья Таиланда
Храм литературы в Ханое
Каменные ворота Ангкор-Тхом в Камбодже
Пляж на Ямайке
Туристы гуляют по улицам Плая-дель-Кармен в Мексике
Вид на Лиссабон со смотровой площадки Санта Лючия
Вид на небоскребы Дубая сквозь облака
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
Буддийский храмовый центр Сваямбунатх на окраине Катманду в Непале
Вид с моря на Гонконг
Туристы в бассейне в одном из отелей курорта Хургада в Египте. 19 февраля 2018 года
Мавзолей Хумаюна в Дели
Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
Вид на Рио-де-Жанейро от статуи Христа-Искупителя
Здание Оперного театра в Сиднее
© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкСтолица Франции в этом году обогнала Лондон, Рим и Нью-Йорк и возглавила рейтинг самых популярных туристических направлений в мире. Мэр Парижа Анн Идальго назвала известие о победе "замечательной новостью". "Первое место стало вознаграждением за усилия городских властей и представителей различных отраслей, с 2016 года вовлеченных в возрождение турпотока и реализацию долгосрочной стратегии повышения привлекательности столицы", - отметили парижские власти.Вид на Эйфелеву башню в Париже
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Столица Франции в этом году обогнала Лондон, Рим и Нью-Йорк и возглавила рейтинг самых популярных туристических направлений в мире. Мэр Парижа Анн Идальго назвала известие о победе "замечательной новостью". "Первое место стало вознаграждением за усилия городских властей и представителей различных отраслей, с 2016 года вовлеченных в возрождение турпотока и реализацию долгосрочной стратегии повышения привлекательности столицы", - отметили парижские власти.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСтолица Великобритании заняла второе место рейтинга "Traveller's Choice Awards 2018". "В Лондоне смешаны история, искусство, мода, еда и хороший британский эль. Здесь каждый сможет придумать для себя идеальный день", - отмечается на портале TripAdvisor.Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Столица Великобритании заняла второе место рейтинга "Traveller's Choice Awards 2018". "В Лондоне смешаны история, искусство, мода, еда и хороший британский эль. Здесь каждый сможет придумать для себя идеальный день", - отмечается на портале TripAdvisor.
© AP Photo / Andrew MedichiniВечный город замыкает тройку лидеров рейтинга TripAdvisor. Рим "напоминает выставочные залы огромного музея без крыши: живой коллаж площадей, рынков на открытом воздухе и исторических мест, вид которых надолго останется в памяти".Фонтан Треви в Риме
© AP Photo / Andrew Medichini
Вечный город замыкает тройку лидеров рейтинга TripAdvisor. Рим "напоминает выставочные залы огромного музея без крыши: живой коллаж площадей, рынков на открытом воздухе и исторических мест, вид которых надолго останется в памяти".
© AP Photo / Firdia Lisnawati, FileНа четвертой строчке туристического "хит-парада" - Бали - индонезийский рай с белыми песчаными пляжами, каменными храмами, величественными вулканами, густыми джунглями и коралловыми рифами.Вид на вулкан Агунг со стороны храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
© AP Photo / Firdia Lisnawati, File
На четвертой строчке туристического "хит-парада" - Бали - индонезийский рай с белыми песчаными пляжами, каменными храмами, величественными вулканами, густыми джунглями и коралловыми рифами.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЖемчужина Греции, легендарный остров Крит оказался на пятой строчке рейтинга TripAdvisor. Считается, что именно здесь зародилась древнейшая из европейских цивилизаций.Пляж города Херсониссос на острове Крит
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Жемчужина Греции, легендарный остров Крит оказался на пятой строчке рейтинга TripAdvisor. Считается, что именно здесь зародилась древнейшая из европейских цивилизаций.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБарселона заняла шестую строчку списка самых популярных туристических направлений в мире. Столица Каталонии привлекает путешественников прежде всего своим Готическим кварталом и творениями архитектора Антонио Гауди.Туристы в парке Гуэля в Барселоне
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Барселона заняла шестую строчку списка самых популярных туристических направлений в мире. Столица Каталонии привлекает путешественников прежде всего своим Готическим кварталом и творениями архитектора Антонио Гауди.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа седьмой строчке рейтинга оказалась сказочная Прага. Портал TripAdvisor рекомендует путешественникам не только изучить культурное наследие города, но также не упустить возможность подкрепиться в классической таверне или посидеть за кружкой чешского пива в старинных пабах, которые чаще всего располагаются в подвалах.Карлов мост через реку Влтава в историческом районе Праги
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На седьмой строчке рейтинга оказалась сказочная Прага. Портал TripAdvisor рекомендует путешественникам не только изучить культурное наследие города, но также не упустить возможность подкрепиться в классической таверне или посидеть за кружкой чешского пива в старинных пабах, которые чаще всего располагаются в подвалах.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМарракеш, раскинувшийся у подножья Атласских гор, занял восьмую позицию рейтинга. Путешественники советуют тем, кто окажется в "красном городе", обязательно погулять по улочкам Медины и садам Мажорель.Продажа ламп на рынке в квартале Медина в Марракеше
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Марракеш, раскинувшийся у подножья Атласских гор, занял восьмую позицию рейтинга. Путешественники советуют тем, кто окажется в "красном городе", обязательно погулять по улочкам Медины и садам Мажорель.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкБывшая столица Византийской и Османской империй, а ныне крупнейший город Турции Стамбул занимает девятую строку рейтинга TripAdvisor. Гуляя по городу, раскинувшемуся на берегах Босфора, туристам стоит обязательно посетить мечеть Сулеймание, Голубую мечеть Султана Ахмета и Музей Айя-София - бывший Софийский собор, который на протяжении 900 лет был самым большим храмом христианского мира.Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Бывшая столица Византийской и Османской империй, а ныне крупнейший город Турции Стамбул занимает девятую строку рейтинга TripAdvisor. Гуляя по городу, раскинувшемуся на берегах Босфора, туристам стоит обязательно посетить мечеть Сулеймание, Голубую мечеть Султана Ахмета и Музей Айя-София - бывший Софийский собор, который на протяжении 900 лет был самым большим храмом христианского мира.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНа десятом месте списка - крупнейший город США Нью-Йорк. Тем, кто окажется в "Большом яблоке" впервые, обязательно надо посетить небоскреб Эмпайр-Стейт-билдинг, Статую Свободы, рынок внутри Центрального вокзала, музей Метрополитен, а также погулять по Бродвею и Центральному парку.Статуя Свободы в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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На десятом месте списка - крупнейший город США Нью-Йорк. Тем, кто окажется в "Большом яблоке" впервые, обязательно надо посетить небоскреб Эмпайр-Стейт-билдинг, Статую Свободы, рынок внутри Центрального вокзала, музей Метрополитен, а также погулять по Бродвею и Центральному парку.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКрупнейший остров Таиланда Пхукет занял 11 строчку рейтинга самых популярных туристических направлений в мире. "Пляжная столица" страны предлагает путешественникам богатые возможности как для расслабленного отдыха, так и для активных развлечений.Рыбак в лодке в Андаманском море у побережья Таиланда
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Крупнейший остров Таиланда Пхукет занял 11 строчку рейтинга самых популярных туристических направлений в мире. "Пляжная столица" страны предлагает путешественникам богатые возможности как для расслабленного отдыха, так и для активных развлечений.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа 12 месте списка - главный город Вьетнама Ханой. Бывшая столица Французского Индокитая, а позже Демократической Республики Вьетнам - город, в котором сочетаются древняя азиатская архитектура, памятники колониальной эпохи и современные достопримечательности.Храм литературы в Ханое
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На 12 месте списка - главный город Вьетнама Ханой. Бывшая столица Французского Индокитая, а позже Демократической Республики Вьетнам - город, в котором сочетаются древняя азиатская архитектура, памятники колониальной эпохи и современные достопримечательности.
© Fotolia / karinkamonПровинция Камбоджи Сиемреап - на 13 месте списка TripAdvisor. Здесь расположены королевский город Ангкор-Тхом и индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват - важнейшие археологические памятники мира, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Каменные ворота Ангкор-Тхом в Камбодже
© Fotolia / karinkamon
Провинция Камбоджи Сиемреап - на 13 месте списка TripAdvisor. Здесь расположены королевский город Ангкор-Тхом и индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват - важнейшие археологические памятники мира, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© AP Photo / David McFaddenНа 14 месте рейтинга самых популярных туристических направлений в мире - Ямайка - островное государство в Карибском море. Это место - плавильный котел африканской, азиатской, европейской и ближневосточной культур. На острове - порядка 70 только официальных пляжей, множество водопадов и, конечно, дом-музей Боба Марли.Пляж на Ямайке
© AP Photo / David McFadden
На 14 месте рейтинга самых популярных туристических направлений в мире - Ямайка - островное государство в Карибском море. Это место - плавильный котел африканской, азиатской, европейской и ближневосточной культур. На острове - порядка 70 только официальных пляжей, множество водопадов и, конечно, дом-музей Боба Марли.
© AP Photo / Israel LealМексиканский город Плая-дель-Кармен, занявший 15 позицию списка TripAdvisor, - одно из лучших мест для дайвинга в мире. Этот современный вариант рыбацкого поселка расположен посередине туристической зоны Ривьера-Майя на берегу Карибского моря.Туристы гуляют по улицам Плая-дель-Кармен в Мексике
© AP Photo / Israel Leal
Мексиканский город Плая-дель-Кармен, занявший 15 позицию списка TripAdvisor, - одно из лучших мест для дайвинга в мире. Этот современный вариант рыбацкого поселка расположен посередине туристической зоны Ривьера-Майя на берегу Карибского моря.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСтолица Португалии оказалась на 16 месте списка самых популярных направлений для туризма. Лиссабон - старейший город Западной Европы, возникший еще во времена Пунических войн. Сейчас самыми популярными достопримечательностями крупнейшего порта страны являются Морской музей, Памятник первооткрывателям и Монастырь иеронимитов Жеронимуш, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Вид на Лиссабон со смотровой площадки Санта Лючия
© РИА Новости / Александр Вильф
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Столица Португалии оказалась на 16 месте списка самых популярных направлений для туризма. Лиссабон - старейший город Западной Европы, возникший еще во времена Пунических войн. Сейчас самыми популярными достопримечательностями крупнейшего порта страны являются Морской музей, Памятник первооткрывателям и Монастырь иеронимитов Жеронимуш, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
© AP Photo / Kamran JebreiliКрупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай занял 17 место в рейтинге TripAdvisor. Оазис, построенный в пустыне, готов предложить путешественникам отдых на побережье Персидского залива, а также разнообразный шопинг.Вид на небоскребы Дубая сквозь облака
© AP Photo / Kamran Jebreili
Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай занял 17 место в рейтинге TripAdvisor. Оазис, построенный в пустыне, готов предложить путешественникам отдых на побережье Персидского залива, а также разнообразный шопинг.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНа 18 месте рейтинга - столица Японии. Город небоскребов, торговых центров, баров и клубов может предложить путешественникам также и культурный досуг. В Токио множество музеев, исторических зданий и храмов.Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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На 18 месте рейтинга - столица Японии. Город небоскребов, торговых центров, баров и клубов может предложить путешественникам также и культурный досуг. В Токио множество музеев, исторических зданий и храмов.
© AP Photo / Niranjan ShresthaДолина Катманду, окруженная горными цепями Гималаев, заняла 19 место списка самых популярных направлений для туризма в мире. Столица Непала - кладезь исторических достопримечательностей, древних храмов и святынь. Старейшая из найденных здесь статуй датирована 185 годом н. э.Буддийский храмовый центр Сваямбунатх на окраине Катманду в Непале
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Долина Катманду, окруженная горными цепями Гималаев, заняла 19 место списка самых популярных направлений для туризма в мире. Столица Непала - кладезь исторических достопримечательностей, древних храмов и святынь. Старейшая из найденных здесь статуй датирована 185 годом н. э.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГонконг замыкает двадцатку самых популярных туристических направлений в мире. Путешественникам, оказавшимся здесь впервые, советуют обязательно взглянуть на город с его высшей точки - пика Виктория, прокатиться на канатной дороге Нгонг-Пинг и посетить буддистский монастырь Чилинь.Вид с моря на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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Гонконг замыкает двадцатку самых популярных туристических направлений в мире. Путешественникам, оказавшимся здесь впервые, советуют обязательно взглянуть на город с его высшей точки - пика Виктория, прокатиться на канатной дороге Нгонг-Пинг и посетить буддистский монастырь Чилинь.
© AFP 2018 / Mohamed El-ShahedЕгипетский курорт Хургада занял 21 место списка TripAdvisor. Неизменным спросом у отдыхающих пользуются местные пляжи и коралловые рифы Красного моря. Хургада - идеальное место не только для спокойного отдыха в шезлонге, но также для дайвинга и плавания с маской и трубкой.Туристы в бассейне в одном из отелей курорта Хургада в Египте. 19 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Mohamed El-Shahed
Египетский курорт Хургада занял 21 место списка TripAdvisor. Неизменным спросом у отдыхающих пользуются местные пляжи и коралловые рифы Красного моря. Хургада - идеальное место не только для спокойного отдыха в шезлонге, но также для дайвинга и плавания с маской и трубкой.
© AP Photo / Tsering TopgyalСтолица Индии оказалась на 22 месте списка самых популярных туристических направлений в мире. Из главных достопримечательностей Нью-Дели путешественники советуют посетить храмовый комплекс Акшардхам, гробницу Хумаюна, храм Лотоса и мемориал Махатмы Ганди.Мавзолей Хумаюна в Дели
© AP Photo / Tsering Topgyal
Столица Индии оказалась на 22 месте списка самых популярных туристических направлений в мире. Из главных достопримечательностей Нью-Дели путешественники советуют посетить храмовый комплекс Акшардхам, гробницу Хумаюна, храм Лотоса и мемориал Махатмы Ганди.
© РИА Новости / Мария ВащукПерейти в фотобанкНа 23 месте рейтинга - Куско - город на юго-востоке Перу, который когда-то был центром империи инков. Теперь же на его каменных улочках наследие древних индейцев соседствует со строениями в стиле андского барокко. Отсюда большинство туристов отправляются в "потерянный город" Мачу-Пикчу.Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
© РИА Новости / Мария Ващук
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На 23 месте рейтинга - Куско - город на юго-востоке Перу, который когда-то был центром империи инков. Теперь же на его каменных улочках наследие древних индейцев соседствует со строениями в стиле андского барокко. Отсюда большинство туристов отправляются в "потерянный город" Мачу-Пикчу.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСтолица Олимпиады 2016 года, родина крупнейшего карнавала Рио-де-Жанейро оказался на 24 месте списка портала TripAdvisor. Побережье "города чудес" вместе с пляжем Копакабана, горой Сахарная Голова и статуей Христа внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Вид на Рио-де-Жанейро от статуи Христа-Искупителя
© РИА Новости / Александр Вильф
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Столица Олимпиады 2016 года, родина крупнейшего карнавала Рио-де-Жанейро оказался на 24 месте списка портала TripAdvisor. Побережье "города чудес" вместе с пляжем Копакабана, горой Сахарная Голова и статуей Христа внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкЗамыкает рейтинг самых популярных туристических направлений в мире "Traveller's Choice Awards 2018" крупнейший город Австралии Сидней. Путешественникам, приехавшим сюда впервые, советуют посетить символ города - Оперный театр, музей современного искусства, а также насладиться видом, открывающимся со смотровой площадки сиднейской телебашни.Здание Оперного театра в Сиднее
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Замыкает рейтинг самых популярных туристических направлений в мире "Traveller's Choice Awards 2018" крупнейший город Австралии Сидней. Путешественникам, приехавшим сюда впервые, советуют посетить символ города - Оперный театр, музей современного искусства, а также насладиться видом, открывающимся со смотровой площадки сиднейской телебашни.
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Париж стал "самым популярным направлением в мире" среди пользователей портала TripAdvisor. Во время составления рейтинга "Traveller's Choice Awards 2018" были подсчитаны миллионы оценок путешественников, которые они оставили после посещения достопримечательностей, отелей и ресторанов в разных частях света. Столица Франции и другие города, занявшие лидирующие позиции рейтинга "Traveller's Choice Awards 2018", — в фотоленте Ria.ru.

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