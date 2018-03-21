Несколько тысяч авиарейсов отменили из-за снегопадов на северо-востоке США

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Более 4,3 тысячи авиарейсов отменены, более 1,8 тысячи задержаны в среду из-за снежного шторма в северо-восточной части США, сообщается на специализированном сайте FlightAware.
По данным местных СМИ, непогода обрушилась на северо-восточную часть страны во вторник, в среду снежный шторм достиг восточного побережья США. В регионе отмечаются снегопады, сильный ветер и затопление прибрежных областей. Это уже четвертый серьезный снежный шторм в этом регионе за последние три недели. Как ожидается, погода улучшится к утру четверга, к этому времени, по прогнозам синоптиков, в Нью-Йорке, Балтиморе и разных районов штата Виргиния может выпасть до 30 сантиметров снега.