Снегопад нарушил авиасообщение с северо-востоком Америки

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Авиакомпании отменили более трех тысяч рейсов в северо-восточные штаты из-за неблагоприятных погодных условий. "Аэрофлот" также отменил три рейса Москва – Нью-Йорк из-за ожидающегося снегопада.

По информации Flight Aware, в международных аэропортах Ла-Гуардия и Ньюарк на 21 марта отменены две трети рейсов, в аэропорту Джона Кеннеди — почти половина. Отменены рейсы и в другие города северо-востока.

Сегодня в Нью-Йорке ожидается до 40 сантиметров снега. В связи с чем в городе закрыты школы и другие учебные учреждения, а также запрещено движение коммерческого транспорта.