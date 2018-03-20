Авиакомпания S7 Airlines запускает рейсы из Москвы в Анталью

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. С 27 мая самолеты авиакомпании S7 Airlines будут выполнять ежедневные рейсы Москва-Анталья.

На официальном сайте авиакомпании указано, что вылет из Москвы в 13:05, прилет в аэропорт Антальи в 16:40. Обратный рейс из Антальи в 17:35, прилет в Москву – в 21:10. Таким образом, перелет составляет около трех с половиной часов. Полеты будут осуществляться из аэропорта Домодедово на самолетах Airbus 321.

Стоимость билета по тарифу "Эконом базовый" составляет от 6160 рублей в один конец.