Париж назвали самым популярным направлением для путешествий в мире

ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж стал самым популярным туристическим направлением в мире, сообщает во вторник мэрия французской столицы в коммюнике.

"Во вторник Париж был назван "самым популярным в мире направлением" согласно рейтингу Traveller"s Choice Awards 2018 компании TripAdvisor. Это первое место стало вознаграждением за усилия городских властей и представителей различных отраслей, с 2016 года вовлеченных в возрождение турпотока и реализацию долгосрочной стратегии повышения привлекательности столицы", — отмечают в мэрии.

В рейтинге 2018 года Париж обогнал Лондон, Рим и Нью-Йорк.

Мэр Парижа Анн Идальго назвала известие о победе "замечательной новостью".

Рейтинг Traveller"s Choice составляется на базе оценок количества и качества отелей, ресторанов и достопримечательностей городов мира, собранных за 12 месяцев, а также на основании интереса к городам, проявленного путешественниками при работе с сервисом TripAdvisor.