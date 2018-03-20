Гостиницы, завышавшие цены к ЧМ-2018, оштрафовали на 2,8 миллиона рублей

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сумма штрафов, наложенных на гостиницы, завышавших цены на время проведения чемпионата мира по футболу – 2018, составила более 2,8 миллиона рублей, заявили журналистам в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор контролирует соблюдение требований, связанных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания, определяемой исходя из присвоенной гостинице или иному средству размещения категории, в городах, где будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители.

"В рамках исполнения соответствующего поручения территориальными органами Роспотребнадзора в названных субъектах Российской Федерации по состоянию на 19 марта 2018 года осуществлен мониторинг в отношении более 9200 объектов размещения", — сообщили в ведомстве.

"В целом было выявлено 490 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 30 новых случаев) и 97 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации. В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведено 974 внеплановых проверки, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1160 дел об административных правонарушениях", — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в совокупности управлениями по субъектам Российской Федерации подано 161 исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей, в настоящее время дела готовятся к рассмотрению.

"Совокупная сумма наложенных административных штрафов составила более 2,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении Роспотребнадзоре.

Также выдано 153 предостережения.

C 19 февраля работает всероссийская горячая линия для потребителей к Чемпионату мира по футболу 2018, которая продолжит работу до завершения мероприятий чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора консультируют потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.