РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Пожить по-барски: кто спасет разрушенные дворянские гнезда

08:0020.03.2018
(обновлено: 08:22 20.03.2018)
04542
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМузей-усадьба Архангельское летомМузей-усадьба Архангельское летом
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Поездки по дворянским поместьям активно входят в моду. Одна из главных туристических премьер 2018 года в Подмосковье — "Четыре сезона в русских усадьбах". Но даже самые знаменитые в свое время имения сейчас под угрозой исчезновения. О "дворянском" туризме и царских руинах — в материале РИА Новости.

В гости к Жомини

© Фото : Усадьба Хвалевское Усадьба Хвалевское
© Фото : Усадьба Хвалевское
Усадьба Хвалевское

Для Европы не редкость, когда владельцы замков сами устраивают экскурсии туристам и рассказывают об истории родовых гнезд. С возрождением усадеб такой вид туризма возник и в России.

Например, Хвалевское, "Вологодская Швейцария", — уникальный памятник Русского Севера. Несколько раз в год там собираются потомки основателя усадьбы Николая Качалова. Они выкупили и восстановили усадьбу.

Но и для посторонних усадьба доступна: есть дни открытых дверей, экскурсии по предварительным заявкам. Здесь проходят народные праздники и музыкальные и поэтические вечера.

Ростов великий, жемчужина Золотого Кольца. Архив
© РИА Новости / Федор Вильнер
Города "Золотого кольца" будут сами решать, кого принимать в свои ряды
В поместье барона Антуана-Анри Жомини в Нижегородской области в позапрошлом веке, вероятно, бывал Александр Пушкин и точно — Федор Тютчев, князь Александр Горчаков. Теперь тут проводятся ежедневные экскурсии, стоимость — 100-150 рублей.

Можно увидеть саму усадьбу (но лишь снаружи), посетить этническую деревню на ее территории.

"Классическая русская дворянская усадьба! Огромная ухоженная территория! — восхищаются туристы. — Все воссоздано с большой любовью".

Даже французская атмосфера сохранена — пруд с каньонами и подвесными мостами, виноградники, из которых делают вино, множество яблонь для кальвадоса.

Дворянские игры

© Фото : Дворянская усадьба "Скорняково-Архангельское"Усадьба Скорняково-Архангельское
© Фото : Дворянская усадьба "Скорняково-Архангельское"
Усадьба Скорняково-Архангельское

В усадьбе Скорняково-Архангельское (Липецкая область) можно и пожить. На ближайшие выходные двухместный номер на две ночи в срубе "Школа" стоит от 8 тысяч рублей, четырехместный в левом крыле дома с мезонином — от 26 тысяч. Этой усадьбе более трех столетий, она тесно связана с историей царского дома Романовых.

Сейчас здесь проводятся концерты классической, джазовой музыки, праздники, регулярные "вечера дворянских игр".

Все серьезно — звучат романсы, гости играют в азартные игры, ставки принимаются царскими купюрами.

Новые маршруты

© Фото : Евгений СоседовАрхангельское: русский Версаль в окрестностях Москвы
© Фото : Евгений Соседов
Архангельское: русский Версаль в окрестностях Москвы

В Ульяновске, одном из главных городов "красного туризма", в этом году появился брендовый маршрут "Дворянин на Волге". Он объединяет старинные особняки, дома Ивана Гончарова, Владимира Ленина, губернский, советский и современный город.

В Подмосковье планируют запустить 30 новых усадебных программ. Недавно, как сообщает пресс-служба правительства Московской области, состоялось первое путешествие по императорскому маршруту ("Усадебный экспресс").

Туристы посетили достопримечательности, связанные с членами императорской семьи Романовых, — усадьбы Ильинское, Усово, Архангельское.

Первый рейс нового скоростного поезда Стриж
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Авиакомпании и РЖД начали весенние распродажи
Этот маршрут вошел в программу "Четыре сезона в русских усадьбах", стартовавшую в этом году. "Мы стараемся соединить все усадьбы. Кому-то больше нравятся полуразрушенные имения, кому-то нужны хорошо сохранившиеся поместья с развитой инфраструктурой", — говорит Валентина Занина, обер-кондуктор проекта "Усадебный экспресс".

"Например, у нас есть программа "Гусарская баллада" в Дмитрове по местам съемок фильма. Наши экскурсии посещали потомки рода Мусиных-Пушкиных из Франции", — поясняет она.

По ее словам, иностранцы не такие уж редкие гости на экскурсиях по усадьбам. Проявляют интерес жители Прибалтики, американцы, китайцы.

Последних, например, особенно привлекает усадьба "Большие Горки", где находится Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские". Жителей Прибалтики притягивают места, связанные с классиками русской литературы.

Модная тема и азарт

© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанкКрылатые грифоны на каменной лестнице. Усадьба Марфино. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Крылатые грифоны на каменной лестнице. Усадьба Марфино. Архивное фото

Российский музей-заповедник Поленово (Тульская область)
© Фото : Мария Кучма
Иностранных туристов, посещающих русские усадьбы, стало больше в 3 раза
"Мой интерес к усадьбе возник более 15 лет назад с изучения истории собственной семьи. Постепенно я перешла к истории дворянской эпохи в целом, — рассказывает Дарина Федорова-Землянская, автор проекта "Дворянские усадьбы". — Я нахожу бывшие дворянские гнезда, изучаю их историю с момента возникновения до наших дней, историю тех, кто там жил".

Изюминка экскурсий, предлагаемых Дариной, — посещение закрытых усадеб. Например, Марфино — пышное, романтичное поместье с розовым дворцом и мостом, каскадами прудов, чугунными фонтанами и белыми грифонами. Здесь располагается санаторий Министерства обороны России, доступ на территорию закрыт.

"Мы пишем официальное письмо, берем паспортные данные всей группы, получаем разрешение", — говорит Дарина.

По ее словам, усадьбы входят в  моду, люди интересуются историей, дворянством. А при посещении закрытых усадеб возникает даже азарт — увидеть то, что недоступно.

Подмосковный изгой

Но часть усадеб — под угрозой исчезновения. Один из самых ярких примеров — усадьба Шереметьевых Михайловское в Подмосковье. Там жена графа Сергея Шереметьева, Екатерина Шереметьева, любимая внучка поэта князя Петра Вяземского, создала уникальный музей с кабинетом для научных занятий, библиотекой, ботаническим садом.

Там велись биологические наблюдения, работали известнейшие ученые, туда приходили экскурсанты.

Города России. Воронеж
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк
Крабы, балы и город куража: чем Россия удивляет иностранцев
Перед революцией Екатерина Шереметьева хотела передать музей Московскому университету и основать в Михайловском биологическую станцию. "Но этот масштабный научный и культурный центр просто исчез. Усадьба сейчас в ужасном состоянии, — объясняет Дарина. — Люди уезжают в шоке. Это "изгой" в Подмосковье, причем с самой интересной историей".

Разрушенные усадьбы можно спасти. Вера Стерлина, генеральный директор некоммерческого партнерства "Русская усадьба", утверждает, что за последние пять лет не только вырос интерес к поместьям у общества, изменилось и отношение госструктур. Власти поняли, что усадьбы становятся брендом в рекламных кампаниях России.

"Необходима серьезная комплексная государственная программа с привлечением частных инвестиций, создание для них системы льгот", — резюмирует эксперт.

Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена