Нижегородские гостиницы оштрафовали на 300 тысяч за слишком высокие цены

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области оштрафовало более чем на 300 тысяч рублей гостиницы за завышение максимально установленных цен на период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба регионального управления.

В ходе проверки объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги в преддверии ЧМ, в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Кстово и Богородске было выявлено 18 гостиниц, отелей и хостелов, завышавших предельно установленные цены.

"С января 2018 года управлением Роспотребнадзора наложено штрафов на 12 объектов на общую сумму 317 тысяч рублей, вынесено 17 предупреждений, выдано 8 предостережений. На рассмотрении в судах находятся 9 исковых заявлений в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц", — отмечается в сообщении.

Кроме того, специалисты регионального Росоптребнадзора установили факты незаконного использования чужого товарного знака — официальной символики FIFA — на сайтах нескольких гостиниц.

Протоколы об административных правонарушениях направлены на рассмотрение в арбитражный суд Нижегородской области.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.