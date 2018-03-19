AZUR air сможет выполнять полеты после 20 марта

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Росавиация сняла ограничения с AZUR air и разрешила авиакомпании выполнять полеты, сообщается на сайте воздушного ведомства.
Пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта пояснила, что перевозчик устранил выявленные ранее замечания и несоответствия требованиям воздушного законодательства.
Все самолеты парка AZUR air прошли повторное техническое обслуживание.
Ранее Росавиация сообщала об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта 2018 года. Решение о снятии ограничений было принято на основе комплексного анализа отчета AZUR air об устранении недостатков, выявленных при проведении плановой проверки в январе 2018 года.