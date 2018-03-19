AZUR air сможет выполнять полеты после 20 марта

Пассажиры поднимаются по трапу в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Azur air в аэропорту Домодедово

Пассажиры поднимаются по трапу в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Azur air в аэропорту Домодедово

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Росавиация сняла ограничения с AZUR air и разрешила авиакомпании выполнять полеты, сообщается на сайте воздушного ведомства.

Пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта пояснила, что перевозчик устранил выявленные ранее замечания и несоответствия требованиям воздушного законодательства.

Все самолеты парка AZUR air прошли повторное техническое обслуживание.

Также в Росавиации напомнили, что акционеры ООО "АЗУР эйр" провели кадровые изменения, авиакомпанию возглавил Юрий Стогний.

Ранее Росавиация сообщала об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта 2018 года. Решение о снятии ограничений было принято на основе комплексного анализа отчета AZUR air об устранении недостатков, выявленных при проведении плановой проверки в январе 2018 года.