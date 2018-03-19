Гастрономическую карту России представят на выставке Metro Expo 2018

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ряд фестивалей проекта "Гастрономическая карта России" от одиннадцати городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 будет представлен 21 марта в рамках выставки Metro Expo 2018, сообщает Федеральное агентство по туризму.

"Фестивали будут организованы в рамках одноименного федерального проекта, реализуемого Ростуризмом совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации при экспертном содействии Федерации рестораторов и отельеров России и Национальной ассоциации кулинаров", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Фестивали "Гастрономическая карта России" будут способствовать расширению возможностей для интересного и приятного времяпровождения гостей мирового футбольного первенства, знакомству широкой международной аудитории с культурой нашей страны через ее кулинарные традиции, популяризации возможностей субъектов Российской Федерации в сфере гастрономического туризма, а также региональных продуктов питания и знаковых блюд региональной (национальной) кухни.

Глава Ростуризма Олег Сафонов уверен, что гастрономические фестивали вызывают большой медийный резонанс и привлекают благожелательное внимание общественности к территориям проведения.

"Организация фестивалей "Гастрономическая карта России" в городах-организаторах ЧМ-2018 в период проведения матчей мирового футбольного первенства и, соответственно, резкого увеличения въездного турпотока открывает дополнительные возможности для эффективного продвижения Российской Федерации среди зарубежных аудиторий как гостеприимной страны-хозяйки чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Фестивали также помогут преодолеть ложные стереотипы о России как стране, чьи гастрономические изыски ограничиваются блинами, икрой и борщом, и показать подлинное богатство и разнообразие кухни российских регионов", – сказал он.

В рамках презентации предусмотрена дегустация. Сборная команда шеф-поваров и рестораторов представят блюда региональной кухни 11 городов-организаторов чемпионата.

Первый чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах.