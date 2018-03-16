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Туризм

Tez Tour ожидает непосредственных продаж туров в Египет на следующей неделе

19:2416.03.2018
(обновлено: 19:25 16.03.2018)
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© РИА Новости / Мария Косарева Пляж в Хургаде, Египет. Архивное фотоПляж в Хургаде, Египет. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Косарева

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Туристическая компания Tez Tour, которая в четверг открыла продажу пакетных туров на курорты Египта с прямым перелетом до Каира, констатирует большой интерес со стороны российских туристов и ожидает, что положительная динамика продаж начнется на следующей неделе, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель PR-службы Tez Tour Russia Лариса Аханова.

Река Нил в Каире. На дальнем плане: Каирская телебашня
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Собеседник агентства рассказала, что в четверг в компании стартовали продажи пакетных туров в Египет с прямым перелетом до Каира авиакомпанией "Аэрофлот".

"Речь идет о полноценном туристическом пакете, в который включен авиабилет по маршруту "Москва – Каир — Москва", индивидуальные трансферы из аэропорта Каира до отеля, где будет проживать турист на курортах Хургады или Шарм-эш-Шейха и страховка", — пояснила Аханова.

Верблюд и погонщик на берегу Красного моря в Египте. Архивное фото.
© РИА Новости / Юрий Сомов
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По ее словам, согласно текущей полетной программе "Аэрофлота", заезды в отели будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость пакета на двух человек (7 ночей в отеле 5 звезд по системе "все включено") в Хургаде начинается от 1317 долларов, в Шарм-эш-Шейхе – от 1425 долларов. При этом она пояснила, что речь идет о динамическом пакетировании, то есть цены могут меняться в зависимости от колебаний стоимости авиабилетов.

"Мы ожидаем, что положительная динамика продаж начнется на следующей неделе, так как апрель для Египта очень хороший пляжный месяц. Думаю, что при такой приемлемой цене туристы захотят воспользоваться таким предложением. Сейчас появился большой информационный интерес, но думаю, что на следующей неделе мы сможем констатировать начало непосредственных продаж", — пояснила Аханова.

Города России. Воронеж
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Возобновление остановленных в ноябре 2015 года прямых рейсов между Москвой и Каиром ожидалось в феврале текущего года. Однако из-за продолжающихся переговоров по техническим и коммерческим вопросам начало полетов было перенесено. Как подтвердил источник в EgyptAir, сотрудники египетской компании уже получили разрешения для осуществления работы в "Домодедово", первые рейсы в Москву из Каира, по его словам, отправятся в последнюю неделю марта или первую неделю апреля. Аэропорт "Домодедово" поставил в расписание начало рейсов EgyptAir между двумя столицами с 18 марта.

Прогулка верхом на верблюде
© Fotolia / Andriy Bezuglov
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Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

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