В прокуратуре объяснили, что делать пассажирам при задержке и отмене рейсов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опёнышев в интервью РИА Новости рассказал, что следует делать пассажиру в случае отмены или задержки рейсов, и какими правами он обладает.

"Согласно требованиям Воздушного кодекса РФ при отмене рейса по вине авиакомпании пассажир вправе вернуть полную стоимость авиабилета и взыскать в претензионном либо судебном порядке денежную компенсацию", — сказал Опёнышев.

Он уточнил, что пассажир имеет на это право, если в отмене рейса виноват перевозчик. "Перевозчик не виноват в отмене рейса, если ее причиной стали следующие обстоятельства: метеоусловия, природные катаклизмы, военные действия, ввод в стране военного положения, наложение запретов и ограничений на грузоперевозки по определенным маршрутам, забастовка сотрудников авиапредприятия, решение государственного органа об отмене рейса. В остальных случаях в отмене рейса виновата авиакомпания", — указал Опёнышев.

По его словам, в случае задержки рейса авиакомпания обязана предоставить комнату матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; предоставить два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечить пассажиров прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов. Также в обязанности авиакомпании в этом случае входит обеспечить горячим питанием пассажиров при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов — в ночное время; разместить ожидающих в гостинице при задержке рейса более чем на восемь часов в дневное время и более чем на шесть часов — ночью; организовать хранение багажа пассажиров.

"Если пассажир не получил указанных услуг и при этом понес соответствующие расходы, их можно взыскать с авиаперевозчика в претензионном или судебном порядке. Кроме того, пассажиру следует обратиться с жалобой в транспортную прокуратуру, которая по результатам проверки примет меры и в отношении авиакомпании, и в отношении виновных должностных лиц", — заключил Опёнышев.

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