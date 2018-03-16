Роспотребнадзор предупредил о тяжелой ситуации с дифтерией в Йемене

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает россиян о тяжелой ситуации с дифтерией в Йемене и просит учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 12 марта текущего года, в результате вспышки дифтерии в Йемене с августа 2017 года погибли 73 человека. Всего за этот период в 20 из 23 провинциях Йемена зарегистрировано 1294 случая заболевания дифтерией. Больше всего пострадали центральный и западный регионы страны.

"ВОЗ оценивает ситуацию в Йемене как одну из самых тяжелых гуманитарных катастроф в мире в настоящее время. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, дифтерия — острое инфекционное заболевание, которое характеризуется специфическим воспалением в месте входных ворот (чаще ротоглотка) и общей интоксикацией организма с преимущественным поражением сердца, почек нервной системы. Источником инфекции является больной человек или носитель возбудителя. Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным или воздушно-пылевым путями. Инкубационный период составляет от двух до десяти дней.