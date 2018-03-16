Более шести миллионов россиян отдохнут в Турции в этом году

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В этом году Турция ожидает значительного увеличения турпотока из России – с 4,7 миллионов человек (2017) до шести миллионов, сообщает Anadolu Agency.

Эти данные озвучил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш на встрече с российскими туристическими компаниями.

"Похоже, что в 2018 году более шести миллионов туристов из России приедут в Турцию, — сказал он. — Такие выводы можно сделать, основываясь на данные раннего бронирования, предоставленные российскими туроператорами". Он напомнил, что между Турцией и Россией был очень серьезный политический кризис, но это, по его мнению, не сказалось на отношениях народов двух стран. 4,7 миллионов россиян посетили Турцию в прошлом году.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что по предварительным данным спрос на Турцию вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом, так как страна дала беспрецедентно низкие цены на сезон.