Более шести миллионов россиян отдохнут в Турции в этом году

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В этом году Турция ожидает значительного увеличения турпотока из России – с 4,7 миллионов человек (2017) до шести миллионов, сообщает Anadolu Agency.
Эти данные озвучил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш на встрече с российскими туристическими компаниями.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что по предварительным данным спрос на Турцию вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом, так как страна дала беспрецедентно низкие цены на сезон.