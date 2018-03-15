Ярославль станет привлекательнее для туристов из КНР

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Город Ярославль как центр маршрута "Золотое кольцо России" будет привлекать туристов и инвесторов из Китая, считает мэр города Владимир Слепцов.

По его словам, Ярославль, один из древнейших и красивейших городов России, история которого насчитывает более тысячи лет, и Китай имеют очень давние связи, их история начинается еще в XVIII веке, когда ярославские купцы вели активную торговлю с Китаем, привозили из Поднебесной шелк, одежду из хлопка и чай.

"Всего в 2017 году Ярославль посетили более тысячи китайцев. Основные достопримечательности, которые предпочитают посещать наши гости из Поднебесной, это ярославский музей-заповедник, стрелка с Успенским кафедральным собором, церковь Ильи Пророка и ярославский зоопарк", — рассказал Слепцов РИА Новости.

По словам мэра, Центральная детская библиотека Ярославля начала проект обучения детей китайскому языку при поддержке Общества дружбы с Китаем и города Цзюцзян.

"Мы нацелены на развитие Ярославля как территории, привлекательной и комфортной для туристов и потенциальных инвесторов в сферу туризма из КНР. Для этого мы создаем уникальный целостный образ исторического города", — уточнил мэр.

Он добавил, что уже открыт китайский культурно-образовательный центр на базе Ярославского педагогического университета, который в числе прочего ориентирован на подготовку переводчиков для работы с гостями из Китая.

"Рассматривается возможность дополнить адресные таблички на домах в центральной части города Ярославля строкой на китайском языке — для удобства китайских туристов, которые сейчас выполнены на русском и английском. Ряд кафе и ресторанов в историческом центре уже имеют меню на китайском языке. В 2017 году по историческому центру Ярославля, находящемуся под охраной ЮНЕСКО, начали курсировать экскурсионные автобусы, в которых с историей и достопримечательностями города пассажиров знакомит аудиогид, предлагающий на выбор восемь языков, в том числе китайский", — пояснил Слепцов.