Санкт-Петербург снова поборется за премию World Travel Awards

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Северная столица номинирована на соискание трех наград в World Travel Awards 2018 года: как "Ведущее городское направление Европы", "Ведущее европейское направление для поездок на уик-енд" и "Ведущее круизное направление Европы".

Победителей премии определят в ходе двух этапов: онлайн голосованием, а затем – рассмотрением жюри, в состав которого входят эксперты туриндустрии и представители специализированных СМИ.

Победителя европейских номинаций определят до 20 мая, а награждение запланировано на 30 июня в греческих Афинах.

Напомним, что Санкт-Петербург получал награду "Ведущее городское направление Европы" три года подряд – в 2015, 2016 и 2017 годах. Также в прошлом году впервые церемония награждения победителей премии прошла в России, в Северной столице.