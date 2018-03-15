"Аэрофлот" фиксирует ажиотажный спрос на билеты Москва-Каир на ЧМ-2018

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. На билеты по маршруту Москва-Каир в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу летом 2018 года наблюдается ажиотажный спрос, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота".

"Аэрофлот" во вторник начал продажу билетов на регулярные рейсы Москва-Каир, которые начнут осуществляться с 11 апреля. Полеты будут выполняться три раза в неделю.

"За сутки с открытия продаж на рейсы в Каир на период действия летнего расписания 2018 года (11 апреля — 27 октября) забронировано 1245 билетов", — сообщили в авиакомпании.

"Можно говорить об ажиотажном спросе на рейсы в период ЧМ-2018: некоторые рейсы уже загружены более чем на 50%", — добавили там.