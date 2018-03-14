В Ростуризме рассказали о росте турпотока в Крым

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Турпоток в Крым в период с 8 по 11 марта 2018 года составил около 20 тысяч туристов, что на 27,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Ростуризм.

"Многие россияне в качестве подарков прекрасной половине человечества к 8 марта в этом году выбрали путешествия. В число самых популярных внутренних направлений вошел Крым, предлагающий широкие возможности для культурно-познавательного, активного, оздоровительного и других видов отдыха", — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Олега Сафонова.

Позитивной тенденцией этого года, отмечаемой и участниками рынка, стало увеличение спроса на турпоездки на мартовские каникулы в целом, что говорит о расширении ассортимента качественных и доступных предложений на российском туристском рынке, считают в Ростуризме. При этом отмечается, что 61,7% от общего количества туристов, отдохнувших в Крыму с начала года, отдохнуло на южном берегу, 13,4% — на западном побережье Крыма, 7,1% — на восточном побережье, 17,8% — в других регионах.

Крупные крымские отели на мартовские праздники показали в среднем 75%-ную загрузку, чему способствовали длительные выходные и теплая погода на полуострове, также сообщает ведомство. Помимо этого, на 16% увеличилось количество средств размещения, работающих круглогодично. А кроме туристов из регионов России, поездки по Крыму выбрали в качестве отдыха и местные жители.

"Разнообразие видов отдыха, туристская инфраструктура, а также перспективы сотрудничества в рамках заключенного на днях соглашения с Краснодарским краем позволяют республике формировать новые конкурентоспособные турпродукты, которые будут интересны и востребованы россиянами и туристами из-за рубежа", — также прокомментировал Сафонов.

В воскресенье глава ведомства заявил, что Краснодарский край и Крым относятся к наиболее популярным и востребованным отечественным туристским направлениям, суммарно принимая более 21 миллиона туристов в год, и выразил уверенность, что консолидация туристско-рекреационных ресурсов станет мощным импульсом для дальнейшего роста турпотока в эти регионы.