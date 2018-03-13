Поток туристов из России в Италию в 2017 году вырос более чем на 7%

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Поток туристов из России в Италию в 2017 году вырос более чем на 7%, количество выданных итальянских шенгенских виз также увеличилось по сравнению с 2016 годом, заявил во вторник посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

"В 2017 году действительно восстановился поток российских туристов. Количество российских граждан, приезжающих в Италию в 2017 году, превысило показатели предыдущего года на 7,4%. Примерно на столько же повысились и траты российских туристов, отдыхающих в Италии", — заявил посол, выступая на презентации туристических возможностей региона Эмилия-Романья в Москве.

По его словам, увеличилась и выдача итальянских шенгенских виз россиянам.

"Итальянское консульство более чем на 4% увеличило выдачу шенгенских виз. В прошлом году визовый центр действительно интенсифицировал свою работу", — добавил посол.