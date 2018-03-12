В Шереметьево могут разрешить курить

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Аэропорт Шереметьево ищет поставщика для организации семи павильонов для курения. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Размер будущих курительных комнат – четыре метра в длину, два – в ширину и 2,85 – в высоту. Предполагается, что данные павильоны будут стоять на улице, так что их крыши должны быть готовы к "снеговой нагрузке". Внутри каждого павильона планируется разместить для курения по два столика на трех ножках.

Есть требования и к вытяжке: воздушный поток не менее 230 кубических метров в час или десятикратный воздухообмен в час. Павильоны будут установлены в северном и южном терминальных комплексах аэропорта Шереметьево.

Максимальная стоимость госконтракта — 3,95 миллионов рублей. Итоги аукциона планируется подвести завтра, 13 марта.

Напомним, ранее заместитель гендиректора аэропорта по обслуживанию пассажиров и воздушных судов Дмитрий Кайгородов сообщал, что курительные комнаты можно вернуть в аэропорты, признав их местом для людей с "зависимостью от табака". Он приводил в пример Париж, где организованы такие места.