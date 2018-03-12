У Ростуризма нет данных о россиянах, пострадавших в авиакатастрофе в Непале

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму не располагает данными о том, что на борту самолёта US-Aangla, потерпевшего крушение близ Катманду в Непале, были российские туристы, сообщили РИА Новости в Федеральном агентстве по туризму.

"Сообщений о том, что на борту самолёта US-Aangla, потерпевшего крушение близ Катманду в Непале, могли быть российские туристы в Ростуризм не поступало. Мы остаёмся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и продолжаем следить за событиями", — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

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