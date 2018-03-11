В Ростуризме рассказали о новой федеральной целевой программе

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Одной из ключевых задач, поставленных в новой федеральной целевой программе по туризму на период 2019-2025 годов, станет стимулирование предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки, заявил в воскресенье руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Сафонов отметил, что стимулирование предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки, станет одной из приоритетных задач, поставленных в новой ФЦП по туризму.
"Субсидии на уплату части затрат в рамках договора о реализации туристского продукта в сфере внутреннего туризма, в частности, с целью снижения стоимости турпакетов для социально-уязвимых категорий граждан, в том числе пожилых людей, будут способствовать реализации обозначенной Владимиром Путиным установки на повышение качества жизни старшего поколения", — подчеркнул глава ведомства.