Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Гане

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Один человек погиб от лихорадки Ласса в Гане, в связи с чем Роспотребнадзор просит россиян учитывать эту информацию при планировании туда поездок, говорится на сайте ведомства.

"Министерство здравоохранения Ганы подтвердило 1 февраля текущего года факт смерти от лихорадки Ласса человека, находившегося на лечении в Институте медицинских исследований Ногучи (NMIMR). Диагноз подтвержден лабораторно. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все сотрудники института, которые имели контакт с больным, находятся под наблюдением. Кроме того, специалисты изучают контакты больного до того, как он поступил в медицинскую организацию.

В ведомстве добавили, что в феврале минздрав Ганы предупредил о возможности вспышки лихорадки Ласса в стране, поскольку заболевание уже распространилось в нескольких странах Западной Африки, в первую очередь в Нигерии, где заболело более 300 человек, 31 из которых скончались.

Как пояснили в ведомстве, лихорадка Ласса — опасная геморрагическая инфекционная природно-очаговая инфекция вирусной природы, которая передается через еду или предметы обихода, загрязненные испражнениями грызунов. Также она может передаваться от человека к человеку при близком контакте, в том числе в больницах и лабораториях.