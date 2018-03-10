Турпоток в Алтайский край с 2005 года вырос в четыре раза

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Туристический поток в Алтайский край с 2005 года увеличился в четыре раза и по итогам 2017 года составил 2,15 миллиона человек, сообщил журналистам председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от края Михаил Щетинин.
По его словам, объем инвестиций в туристическую отрасль за 2017 год составил 1,6 миллиарда рублей. При этом 1,1 миллиарда рублей – это внебюджетные источники.
Сенатор отметил, что по итогам прошлого года регион посетили около 300 тысяч иностранных туристов. Щетинин подчеркнул, что поток иностранных туристов в край является важным показателем, но не является приоритетом.
"Мы рады всем гостям", — сказал сенатор.
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