Турпоток в Алтайский край с 2005 года вырос в четыре раза

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Туристический поток в Алтайский край с 2005 года увеличился в четыре раза и по итогам 2017 года составил 2,15 миллиона человек, сообщил журналистам председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от края Михаил Щетинин.

"Туристический поток, начиная с 2005 года, в 2017 году увеличился фактически в четыре раза и составил 2 миллиона 150 тысяч человек. На мой взгляд, это очень хорошая динамика", — сказал Щетинин.

По его словам, объем инвестиций в туристическую отрасль за 2017 год составил 1,6 миллиарда рублей. При этом 1,1 миллиарда рублей – это внебюджетные источники.

Сенатор отметил, что по итогам прошлого года регион посетили около 300 тысяч иностранных туристов. Щетинин подчеркнул, что поток иностранных туристов в край является важным показателем, но не является приоритетом.

"Мы рады всем гостям", — сказал сенатор.

Другие новости региона читайте здесь>>