Мутко рассказал об увеличении вклада туризма в ВВП России

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Реализация планов, заложенных в новой Федеральной целевой программе (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы, позволит увеличить вклад от туризма в ВВП страны с 3,5% до 5%, сказал журналистам на открытии Международной туристической выставки "Интурмаркет" заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко.

Он напомнил, что сейчас вклад отрасли в ВВП России составляет 3,5%. По словам Мутко, он возлагает большие надежды на новую ФЦП.

"Мы исходим из того, что если до 2025 года мы реализуем все свои задумки, то вклад туризма в ВВП страны должен вырасти до 5%. Туристический поток должен стать очень серьезным, потому что потенциал у нашей страны огромен", — сказал Мутко.

"Миллиарды людей на планете путешествуют, почему они не могут приехать в Россию? С такой культурой, с такими возможностями", — прокомментировал он. "Здесь предстоит огромная работа вместе с регионами страны. Мы рассчитываем, что наша туристическая администрация будет активнее продвигать наш турпродукт в стране и за рубежом", — добавил Мутко.