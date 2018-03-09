Вспышку смертельно опасной болезни в ЮАР вызвали мясные колбасы

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Причиной вспышки листериоза в ЮАР, в результате которой погибли 180 человек, стали мясные сушеные колбасы, сообщает Роспотребнадзор.

В январе 2017 года Роспотребнадзор предупредил о вспышке листериоза в Южно-Африканской республике. В результате болезни с января 2017 года умерли 180 человек, что составляет 27% всех заболевших.

"В 91% взятых у больных проб крови, анализ которых проводился в Национальном институте инфекционных заболеваний ЮАР (NICD), был выделен возбудитель листериоза – штамм ST6. Такой же штамм был выделен в пробах, взятых в различных местах из готовых для употребления в пищу мясных сушеных колбас. У 83% больных заболевание началось после употребления в пищу таких колбас", — говорится в сообщении.

Как отмечается, об успешном завершении эпидемиологического расследования причин вспышки листериоза минздрав ЮАР сообщил 4 марта. Расследование показало, что все сорта колбасы, которые употребляли в пищу заболевшие листериозом, были произведены на предприятиях Enterprise Food и RCL Foods в городе Полоквейн, сообщает ведомство.

Все мясные продукты этих предприятий были изъяты из магазинов. На них проведена дезинфекция производственных линий. Рекомендовано временно закрыть эти производства для более тщательной стерилизации и повторной проверки. Всё оборудование на предприятиях торговли, где хранили, обрабатывали и упаковывали зараженные продукты, также дезинфицировано. Минсельхоз ЮАР временно отозвал свое разрешение на экспорт колбас RCL Foods и Enterprise Food.

Жителям рекомендовано соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть проточной водой овощи и фрукты, раздельно хранить сырые и готовые продукты, выдерживать температурный режим при приготовлении мясных и молочных продуктов. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать эту информацию при планировании поездок.