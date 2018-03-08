В Таиланде семерых французов задержали за лишение свободы соотечественницы

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Семь французских туристов задержаны в Таиланде за незаконное лишение свободы соотечественницы и вымогательство денег у ее семьи, пишет газета Parisien.

Туристы из Франции в возрасте от 19 до 32 лет находились на каникулах на острове Пхукет, где они снимали дом. Однажды, возвращаясь из клуба, они заставили 21-летнюю девушку прийти к ним, обвинив ее в похищении денег.

Они сняли видео, где избивали молодую француженку и угрожали убийством. Позже это видео задержанные отправили матери девушки во Францию.

Семья перечислила требуемую сумму, после чего девушку отпустили. Некоторое время спустя видеозапись появилась в социальных сетях. В ответ посольство Франции в Бангкоке обратилось в полицию Таиланда. В среду злоумышленников удалось задержать. Как оказалось, они были известны полиции в связи с торговлей наркотиками.