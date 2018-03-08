В Волгограде экстренно сел самолет из-за курильщика на борту

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Самолет, следовавший по маршруту Нальчик — Москва был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за пассажира, закурившего во время полета, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Волгограда поступило сообщение о том, что требуется присутствие полицейских на борту авиалайнера, следовавшего из Нальчика в Москву и совершившего экстренную посадку. Прибывшие на место полицейские установили, что командир воздушного судна отказал в пролете пассажиру, 1984 года рождения, который курил во время полёта", — сообщила она журналистам.

Также она добавила, что нарушитель был снят сотрудниками транспортной полиции с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, где в отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении по статьям "невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" и "нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".