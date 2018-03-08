В Берлине открылся национальный туристический офис Visit Russia

БЕРЛИН, 8 мар — РИА Новости. Торжественная церемония открытия российского национального туристического офиса Visit Russia состоялась в среду вечером в Берлине.

Основные задачи нового офиса — продвижение туров в Россию на немецком рынке и распространение актуальной информации о российских туристических направлениях. Берлинский офис Visit Russia будет взаимодействовать как с потребителями, так и с немецкими туроператорами.

В мероприятии принял участие глава Ростуризма Олег Сафронов, сотрудники посольства РФ в ФРГ, а также представители Санкт-Петербурга и Казани, которые провели презентацию своих городов накануне предстоящего чемпионата мира по футболу. Аналогичная презентация состоялась ранее и на открытии российского стенда в рамках Международной туристической выставке ITB в Берлине.

"Я рад приветствовать вас на открытии очень важного и значимого для нас национального туристического офиса Visit Russia. Немецкий рынок является для нас одним из самых важных, до недавнего времени туристы из Германии занимали первое место (по посещаемости страны – ред.)", — заявил Сафронов, добавив, что сейчас в туристическом потоке лидируют гости из Китая.

Он отметил позитивную динамику туристических обменов между странами, в 2017 году поток немецких туристов в Россию вырос на 6%, аналогичные поездки из РФ в ФРГ — на 17%. Сафронов подчеркнул, что открытый в Берлине офис Visit Russia станет центральной площадкой "с точки зрения предоставления объективной, полной информации о нашей стране". Аналогичные центры открылись также в германских городах Мюнхен и Лейпциг, добавил глава Ростуризма.

"Эта работа будет продолжена и в других странах, всего будет открыто более 40 офисов в 23 странах мира", — заявил Сафонов.

Новая маркетинговая стратегия продвижения турпотенциала России под названием "Visit Russia/Время отдыхать в России" была запущена в 2015 году. Стратегия предполагает наличие туристических представительств в разных странах, развитие информационного партнерства между этими офисами и регионами России, туристическими, транспортными компаниями и СМИ. Особенность офисов состоит в их активной работе именно в B2B секторе – будут налаживаться взаимодействие с туроператорскими компаниями, размещаться информация о туризме в России, проводиться презентационные мероприятия и роуд-шоу. Офисы VisitRussia – партнерские учреждения. Инициатором их создания стал Ростуризм, однако их работу курируют негосударственные организации.