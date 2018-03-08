Роспотребнадзор предупредил о вспышке норовирусной инфекции в Австралии

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор просит россиян учитывать при поездках информацию о вспышке норовирусной инфекции в Австралии, сообщается на сайте ведомства в четверг.

Сообщается, что 4 марта в городе Голд-Коаст (штат Квинсленд), в связи со вспышкой острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом, закрылась спортивная школа. Вспышка началась в середине февраля и насчитывает уже более 400 заболевших учеников и преподавателей.

"Лабораторно подтверждено, что вспышка вызвана двумя различными типами норовируса. Одновременно с этой вспышкой в городе регистрируется подъем заболеваемости гриппом и коклюшем", — отмечает Роспотребнадзор.

С 26 по 28 марта в школе проведут дезинфекцию — учреждение является одним из базовых объектов, где в апреле 2018 года разместятся более 6600 атлетов и официальных лиц, которые приедут на 21-е Игры Содружества.

"Власти города заявляют, что все профилактические и санитарно-гигиенические стандарты выполняются, но вспышку не удается локализовать, так как вирус передается воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что норовирусная инфекция проявляется кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением.