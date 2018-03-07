Самолет из Тивата в Москву и обратно задержали из-за столкновения с птицей

БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Самолет черногорской компании Montenegro airlines из Белграда столкнулся в среду с птицей при посадке в аэропорту города Тиват, в результате чего вылет в Москву и обратный рейс из Москвы были задержаны более чем на пять часов, передает национальный телеканал RTCG.

Птица ударилась о крыло самолета во время посадки около 09.35 (11.35 мск). Происшествие не повлияло на приземление воздушного судна, однако перевозчик, согласно правилам, организовал необходимую техническую проверку. Вместо вылета в Москву в 10.00 (12.00 мск) он состоялся в 15.45 (17.45 мск).

"Сегодняшние рейсы Montenegro airlines из Тивата в Москву и назад будут выполнены с опозданием, в связи с чем приносим извинения нашим уважаемым пассажирам, которым обеспечим необходимые условия. Причина задержки носит технический характер. Во время утренней посадки самолета Embraer 195 произошел удар птицы в крыло воздушного судна", — цитирует телеканал авиаперевозчика.

Вопрос с опаздывающим обратным рейсом из Москвы, который по расписанию должен был прибыть в Тиват в 17.00 (19.00 мск) будет решаться авиакомпанией. Ранее в подобных случаях самолеты перенаправлялись в аэропорт Подгорицы, так как тиватский аэропорт не работает ночью.