"Аэрофлот" отменил два рейса между Москвой и Римом из-за забастовки

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" 8 марта отменяет два рейса между Москвой и Римом в связи с забастовкой в Италии, говорится на сайте авиакомпании.

"В связи с общенациональной забастовкой УВД Италии "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов на 8 марта 2018 года", — сообщает компания. Отменяются рейсы SU2406 из Москвы (аэропорт "Шереметьево") в Рим и SU2407 из Рима в Москву.

Пассажиры оповещаются об отмене рейсов через колл-центр. Прибывшие в аэропорт будут переоформлены на последующие рейсы и обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", говорится в сообщении.