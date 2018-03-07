Мединский поделился впечатлениями от поездки в Углич

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал журналистам, что 12 лет назад путешествие в Углич произвело на него неизгладимое впечатление, и призвал всех путешествовать по России, "не менять Родину на пески каких-нибудь Эмиратов".

Мединский в среду в Ярославле вручил Угличу свидетельство участника национального туристского проекта "Золотое кольцо России". Министр призвал журналистов "делать модным и популярным путешествие по нашей стране, рассказывать насколько это интересно".

"Я сейчас пытаюсь вспомнить, что я видел в Турции, даже не могу толком вспомнить, сколько я там был раз – два или три", — сказал он.

"А вот когда я побывал в Угличе лет 12 назад во время путешествия на маленьком кораблике из Питера в Москву, я помню прекрасно до сих пор. Потому что это незабываемые впечатления, это наша природа, наша история, наша культура. Я этого путешествия никогда не забуду", — отметил министр.

Он добавил, что с удовольствием приедет в Углич еще раз, чтобы сравнить, что изменилось за эти 12 лет. "И я призываю всех – путешествуйте по России, не меняйте нашу Родину на пески каких-нибудь Эмиратов", — заявил Мединский.