Посольство призвало россиян в Шри-Ланке соблюдать осторожность

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Посольство России в Шри-Ланке призвало россиян, находящихся в этой стране, соблюдать максимальную осторожность из-за введенного чрезвычайного положения, говорится в сообщении дипмиссии в социальной сети Facebook.

"6 марта в Шри-Ланке введено чрезвычайное положение сроком на 10 дней в связи с беспорядками в округе Канди, вызванными обострением межрелигиозной напряженности. Российским гражданам рекомендуется тщательно взвешивать целесообразность посещения Шри-Ланки до отмены ЧП. Тем, кто не может отказаться от поездки или уже находится на острове, настоятельно рекомендуется соблюдать максимальную осторожность", — сообщили в посольстве РФ.

Ранее сообщалось, что обращений от россиян в посольство России в Шри-Ланке не поступало. Ранее в посольстве сообщили РИА Новости, что в Коломбо и курортных зонах ситуация пока спокойная. Вместе с тем, в посольстве рекомендовали россиянам не посещать зоны беспорядков в стране.

Местная газета Sunday Times сообщила ранее, что правительство Шри-Ланки намерено ввести на 10 дней режим чрезвычайного положения в связи с продолжающимися вспышками насилия в отдельных районах островного государства.