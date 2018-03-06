Ростуризм призвал туроператоров сообщать клиентам о беспорядках в Шри-Ланке

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров, реализующих путевки в Шри-Ланку, информировать своих клиентов о беспорядках на острове, а россиян — учитывать эту информацию при планировании поездок.

Правительство Шри-Ланки намерено ввести на десять дней режим чрезвычайного положения в связи с продолжающимися вспышками насилия в отдельных районах островного государства, сообщали во вторник СМИ. Официальная директива на этот счет будет опубликована в течение дня.

По данным ситуационно-кризисного центра МИД России, в связи с продолжающимися беспорядками в городе Канди в центральной части Шри-Ланки введен комендантский час до 18:00 по местному времени.

"Федеральное агентство по туризму призывает российских граждан, находящихся в Шри-Ланке или планирующих поездку в эту страну, учитывать данную информацию. Ростуризм также рекомендует туроператорам, осуществляющим туры на территорию островного государства, информировать своих туристов о неблагоприятной обстановке в центральной части Шри-Ланки", — говорится в сообщении Ростуризма.

Отмечается, что обращений от россиян в посольство России в Шри-Ланке не поступало. Ранее в посольстве сообщили РИА Новости, что в Коломбо и курортных зонах ситуация пока спокойная. Вместе с тем, в посольстве рекомендовали россиянам не посещать зоны беспорядков в стране.