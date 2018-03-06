Тулеев рассказал о развитии туризма в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. В экономике Кузбасса за последние годы появились новые отрасли, в том числе развивается туризм, а горнолыжный курорт в поселке Шерегеш стал вторым в России по популярности, хотя изначально в его успех никто не верил, заявил в интервью РИА Новости губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

"Туризм в Кузбассе — кто и когда про это думал? Когда мы начинали развивать Горную Шорию, горнолыжный курорт Шерегеш, никто не верил, все хохотали. Сейчас уже по миллиону туристов за сезон отдыхает. Это второй по популярности горнолыжный курорт в России, после Сочи. Условия нормальные, отели прекрасные, а самое главное — природа", — отметил Тулеев.

Как уточнили в обладминистрации, в Шерегеше, расположенном в Таштагольском районе на юге региона, действует 220 объектов, от горнолыжных трасс до гостиниц. Если двадцать лет назад в Горной Шории отдыхали три тысячи туристов в год, то в 2017 году — больше миллиона.

Кроме того, туристов в Кузбассе принимают комплекс "Танай" в Промышленновском районе, "Горная Саланга" в Тисульском районе, "Гора Золотая" в Гурьевском районе, гора Югус в Междуреченске, уникальный памятник культуры под открытым небом "Томская Писаница" с наскальными рисунками первобытных людей, деревня Шестаково в Чебулинском районе — "столица" динозавров в Сибири.

"Мы вложили за 20 лет в развитие Кузбасса, всех отраслей экономики 2 триллиона 358 миллиардов рублей инвестиций. Я считаю, это астрономическая сумма для региона", — резюмировал Тулеев.