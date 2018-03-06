Тулеев рассказал о развитии туризма в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. В экономике Кузбасса за последние годы появились новые отрасли, в том числе развивается туризм, а горнолыжный курорт в поселке Шерегеш стал вторым в России по популярности, хотя изначально в его успех никто не верил, заявил в интервью РИА Новости губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Как уточнили в обладминистрации, в Шерегеше, расположенном в Таштагольском районе на юге региона, действует 220 объектов, от горнолыжных трасс до гостиниц. Если двадцать лет назад в Горной Шории отдыхали три тысячи туристов в год, то в 2017 году — больше миллиона.
Кроме того, туристов в Кузбассе принимают комплекс "Танай" в Промышленновском районе, "Горная Саланга" в Тисульском районе, "Гора Золотая" в Гурьевском районе, гора Югус в Междуреченске, уникальный памятник культуры под открытым небом "Томская Писаница" с наскальными рисунками первобытных людей, деревня Шестаково в Чебулинском районе — "столица" динозавров в Сибири.
"Мы вложили за 20 лет в развитие Кузбасса, всех отраслей экономики 2 триллиона 358 миллиардов рублей инвестиций. Я считаю, это астрономическая сумма для региона", — резюмировал Тулеев.