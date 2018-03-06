Увидеть мир — изменить себя: как путешествовать недорого и со смыслом

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Елизавета Червякова. Интересный и недорогой способ побывать в разных странах — стать волонтером. Чаще всего расходы включают в себя только стоимость авиабилетов (да и то не всегда). Впрочем, сами волонтеры говорят, что для них главное не возможность путешествовать, а новый опыт, свобода и независимость. И еще новая энергия, которая меняет жизнь к лучшему. Обо всем этом — в материале РИА Новости.

Как чужие становятся своими

Ольга Емельянова все студенческие годы играла в команде КВН журфака МГУ. По ее словам, кавээнщики очень похожи на волонтеров: много путешествуют, знакомятся с людьми из разных городов. После университета Оля стала проект-менеджером: работа офисная, сидячая, поэтому вскоре ей опять захотелось новых поездок и впечатлений.

© Фото из личного архива Ольги Емельяновой Ольга Емельянова в Исландии © Фото из личного архива Ольги Емельяновой Ольга Емельянова в Исландии

В первый раз девушка поехала волонтерить в Исландию в проект компании Seeds: нужно было очистить побережье на месте бывшей базы НАТО в городе Асбру.

"Я получила и путешествие, и общение. Программа хорошо финансируется, поэтому у нас было много экскурсий, — говорит Ольга. — И мы сами проявляли активность. Познакомились с волонтером, который прожил там год. Он возил нас по стране, побывали даже во фьордах — безумно красивых морских заливах!"

© Фото из личного архива Ольги Емельяновой Ольга Емельянова в Исландии © Фото из личного архива Ольги Емельяновой Ольга Емельянова в Исландии

"Жили мы в спортивном зале местной школы, спали на матрасах в мешках, много работали и путешествовали — в особом комфорте не нуждались. В самом начале, когда все только приехали, порой возникали недопонимания, — вспоминает Ольга. — Все из разных стран, менталитет отличается".

© Фото из личного архива Ольги Емельяновой Ольга Емельянова в Исландии © Фото из личного архива Ольги Емельяновой Ольга Емельянова в Исландии

"Сдружились с девушкой из Польши, ходили и говорили: "Мы — восточная сила! Холодильник — берем? Берем!" И таскали на себе тяжести без особых проблем, — вспоминает Оля. — А француз одну палочку поднял и уже выдохся, бедный. Мы, конечно, злились на него, а потом выяснили, что он очень хорошо готовит, и отсылали его дежурить на кухне".

Второй проект Ольги — театр для людей с ограниченными возможностями — был в Португалии, в городе Порто.

© Фото из личного архива Ольги Емельяновой Театр для аутистов в Португалии © Фото из личного архива Ольги Емельяновой Театр для аутистов в Португалии

Когда Оля приехала, оказалось, что в театре играют в основном люди с ДЦП и аутисты. У Емельяновой уже был похожий опыт: рядом с ее домом есть школа для глухонемых, она им помогала, так что проблем в общении с особенными людьми не возникло.

Ребята поставили два спектакля — "Robin Hood" и "The Wall" (про беженцев). Оля работала в плотницкой мастерской, делала декорации. А потом выходила вместе с актерами на сцену: волонтеры участвовали в массовках, чтобы подстраховать актеров.

В волонтерстве, по мнению Ольги, не столь важно, кем ты работаешь и чем занимаешься. Важнее всего — выход из зоны комфорта и новый опыт.

© Фото из личного архива Ольги Емельяновой Ольга Емельянова в Португалии © Фото из личного архива Ольги Емельяновой Ольга Емельянова в Португалии



"Поэтому со своими, из России, лучше не сходиться, — считает Оля. — Я в Исландии встретила девочку с биофака МГУ. Так потом мы специально все делали отдельно, в разных группах ездили на экскурсии, чтобы не общаться только друг с другом, иначе весь смысл волонтерства пропадает".

Затраты Ольги:

Проект в Исландии — 40 тысяч рублей, две недели.

Проект в Португалии — 20 тысяч рублей, две недели.

Жизнь со смыслом

© AP Photo / Max Becherer Затопленные дома во время наводнения в Луизиане. 13 августа 2016 © AP Photo / Max Becherer Затопленные дома во время наводнения в Луизиане. 13 августа 2016

Наталья Воронова несколько лет занималась благотворительностью, организовывала аукционы в сфере искусства. Потом случайно в интернете увидела проект ООН и организации Hands and Hearts: нужно было восстанавливать дома после природных катастроф. В прошлом году Наташа поехала в США, в штат Луизиана, пострадавший от крупного наводнения.

"Волонтерство — занятие, у которого всегда есть практический результат, — говорит Наталья. — Слишком, наверное, пафосно прозвучит, но любой проект делает твою жизнь более осмысленной, ты помогаешь на самом деле. Ты что-то сделал — и видишь, что теперь люди могут здесь жить".

Восстановление проходило в три этапа. Первый — уборка пространства рабочей зоны, вывоз мусора и обломков. Второй — строительные работы, шпаклевка и облицовка стен. Третий — обучение жителей тому, как жить дальше после катастрофы, что лучше иметь в доме на случай наводнения, какие правила безопасности соблюдать. Наташа приехала на второй этап и проработала месяц.

© AP Photo / Rogelio V. Solis Наводнение после урагана Харви в Лейк-Чарльз, штат Луизиана. 29 августа 2017 © AP Photo / Rogelio V. Solis Наводнение после урагана Харви в Лейк-Чарльз, штат Луизиана. 29 августа 2017

Волонтеры разместились в баптистской церкви, разделенной на две части. "В одной проходили службы, там все время что-то пели, в другой жили мы, — рассказывает Воронова. — У нас еще была база типа лагеря. Кормили три раза в день, местные жители тоже нас часто угощали, в итоге все это напоминало большую такую общину".

Наташу этот опыт преобразил: поменялось отношение к людям и — что, быть может, важнее — к самой себе. Появилась уверенность в своих силах, независимость.

"Такая работа заряжает особой энергией, — объясняет Наташа. — Своего рода адреналин, за которым все время хочется вернуться. В этом году я, скорее всего, поеду в Техас в рамках того же проекта".

Для волонтеров-американцев это бесплатная программа. Остальным придется купить авиабилет до США, дальнейшие транспортные и организационные расходы — за счет принимающей стороны.

Деньги, конечно, пригодятся, чтобы что-нибудь купить или арендовать автомобиль.

Больше свободы в голове

© Фото из личного архива Алексея Телешова Камчатка, выход в океан © Фото из личного архива Алексея Телешова Камчатка, выход в океан

Алексей Телешов живет в Красноярске, работает маркетологом, занимается наружной рекламой. Волонтерство появилось в его жизни внезапно.

"Я люблю путешествовать, всегда хотел попасть на Камчатку — посмотреть океан и вулканы. Тут вдруг освободилось место в проекте FEROP, я мгновенно собрался, — говорит Алексей. — Это единственный в России проект, который занимается исследованием косаток".

Все началось с так называемой "заброски" — закупили полторы тонны бензина, продукты и необходимые вещи. Когда волонтеров доставили на место, в течение недели они строили себе лагерь. Только потом началась работа в океане: Алексей большую часть времени управлял лодкой, а специалисты изучали социальную активность косаток.

"Девчонки фотографировали животных и записывали звуки — как косатки говорят о еде, как информируют друг друга о том, куда они сейчас направятся, — вспоминает Алексей. — Что я чувствовал, когда видел косаток? Когда рядом с лодкой проплывает кит метров десять длиной с полутораметровым плавником над водой и вдруг вздыхает… Описать словами свои чувства невозможно! Нереальный дикий детский восторг!"

© Фото из личного архива Алексея Телешова Камчатка, выход в океан © Фото из личного архива Алексея Телешова Камчатка, выход в океан

Кроме того, Леша около пяти лет путешествует по России автостопом, иначе, говорит, не почувствуешь смысла путешествия: "Можно поехать, чтобы сделать фоточки и показать друзьям, а я еду, потому что кайфую от процесса. После камчатского проекта появилось больше свободы в душе и голове".

Алексей планирует вернуться к косаткам, а потом — непременно побывать в Антарктиде.

Участие в камчатском проекте (1 месяц и 1 неделя) обошлось Алексею Телешову примерно в 60 тысяч рублей (авиабилеты и личные расходы).