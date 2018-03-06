"Сочи Парк" переходит на весенний режим работы и запускает аттракционы

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День шестой

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День шестой

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Аттракционы первого тематического парка России – "Сочи Парк" начнут работать с 23 марта. В зимнее время парк был доступен частично – только для прогулок. Об этом сообщается на сайте Министерства курортов и туризма Краснодарского края.

В новом сезоне гостей и жителей курорта ждут масштабные шоу, ежедневные карнавалы, обновленная анимация и интерактивные мероприятия.

Так, в новом формате зрители увидят уже полюбившиеся шоу фонтанов, спектакли в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, постановки в детском театре, игры и квесты в "Резиденции Бабы Яги" и другие развлечения.

Стоимость входных билетов в весенний период с 23 марта по 30 апреля составит для взрослых — 1 550 рублей, для детей — 1 250 рублей за пребывание полный день (с 11:00 до 18:00 часов).

Дневной тариф, позволяющий провести в парке четыре часа с 14:00 до 18:00, составляет 1 250 рублей для взрослого и 1 000 рублей для ребенка. Семейный тариф для 2 взрослых и двоих детей — 4 500 рублей.

К тому же, до конца мая продолжится акция "За пятерки в Сочи Парк", по которой отличники при предоставлении справки об успеваемости могут посетить парк бесплатно.