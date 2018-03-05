Авиакомпания Austrian Airlines отменила более 150 рейсов 6 и 7 марта

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Авиакомпания Austrian Airlines отменила более 150 рейсов из Вены в десятки городов Европы 6 и 7 марта, сообщается на сайте компании.

Отмены связаны с проведением собраний летного персонала во вторник вечером и в среду утром. Отмечается, что отменены порядка 25% всех рейсов, запланированных на эти дни.

"Мы отменили более 150 рейсов", — говорится в сообщении на сайте авиакомпании. В частности, речь идет рейсах между Веной и Амстердамом, Базелем, Брюсселем, Будапештом, Бухарестом, Венецией, Гамбургом, Дюссельдорфом, Ереваном, Франкфуртом-на-Майне, Женевой, Кёльном, Копенгагеном, Лейпцигом, Лионом, Миланом, Мюнхеном, Прагой, Зальцбургом, Загребом, Софией, Стокгольмом, Штутгартом и Цюрихом.

Пассажирам предлагается забронировать билеты на другие рейсы. Предположительно, отмены коснутся примерно десяти тысяч человек.

Как сообщает газета Heute, в ходе собрания летный персонал и руководство авиакомпании обсудят условия нового коллективного трудового договора.