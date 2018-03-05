В Москве пройдут бесплатные экскурсии по городу

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Познавательные прогулки, приуроченные к городскому фестивалю "Мос/Еда!" проведут для всех желающих 9, 10, 13, а также с 15 по 17 марта. Об этом сообщается на сайте мера Москвы.

Девять пешеходных экскурсий будут посвящены истории крупнейших московский ярмарок и фестивалей. Участники смогут бесплатно узнать о том, как проходили праздничные гуляния горожан в XVIII — начале XX века.

Вести экскурсии будут гиды проекта "Гуляем по Москве", каждая прогулка продлится от полутора до двух часов. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте, количество мест ограничено (максимально 60 человек).

Экскурсии организованы по четырем маршрутам. Первый пройдет по Большой Пироговской улице и проезду Девичьего Поля, где с XVI века проводились самые масштабные в городе масленичные и пасхальные гуляния.

Вторая пешая прогулка пройдет по первому участку Садового кольца — Новинскому бульвару, который появился в XIX веке на месте стены Земляного города.

На этой территории с яблоневыми и сливовыми садами с весны до осени проходили ярмарки и праздничные гуляния. Также во время экскурсии гиды расскажут о усадьбах Грибоедовых, Оболенских и Щербатовых, построенные здесь же в XVIII–XIX веках.

Третья экскурсия расскажет о народных гуляниях XVIII–XIX веков на Гоголевском бульваре, который пользовался популярностью у московской знати. Аристократы могли купить здесь изысканные товары и выпечку, для них играли музыканты духового оркестра.

На последнем маршруте участники узнают о династиях чаеторговцев Высоцких, Перловых и Филипповых, проживавших в районе Покровского и Яузского бульваров.

На фестивале "Мос/Еда!" 17 и 18 марта москвичам представят продукцию из 25 регионов России, которую планируют продавать на ярмарках выходного дня.