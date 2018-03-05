TripAdvisor назвал лучшие мировые пляжи 2018 года

Белый пляж в Теркс и Кайкос на Карибском море

Белый пляж в Теркс и Кайкос на Карибском море

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сервис для путешественников TripAdvisor составил топ-25 пляжей мира на основании отзывов и оценок пользователей по номинациям "Лучший пляж", "Лучший отель" и "Перспективное направление". В рейтинг вошли пляжи Бразилии, Кубы, Испании, США, Ямайки, Доминиканы и не только.

Возглавил топ пляж Грейс-Бей (Grace Bay) на островах Теркс и Кайкос, часть островных территорий Британии, расположенных недалеко от Багамских островов.

Пляж внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО и знаменит длинной береговой линией, мелким белым песком, прозрачной водой и круглогодичным туристическим сезоном.

"Шикарный пляж, белый песок! Фантастического бирюзового цвета вода! Отсутствие волн! Прекрасное место для прогулок (народу очень мало, никто не достает с продажей всякой мишуры) + 360 солнечных дней в году!"

Второе место в рейтинге занимает пляж Baia do Sancho на архипелаге Фернанду-ди-Норонья (Бразилия). Это около 20 островов вулканического происхождения, при этом людьми населен только один, самый большой.

Публикация от 🌟S U M M E R 🍑 (@positive_vibee) Июн 18, 2017 в 4:29 PDT

Прибрежная территория привлекает китообразных, дельфинов и морских черепах, поэтому с 2001 года архипелаг входит в список ЮНЕСКО.

"Какие прекрасные виды открываются отсюда, какая чистая вода, и как приятно ласкает ветер! Находясь здесь, понимаешь значение слова рай!"

Замыкает тройку лидеров пляж Варадеро (Varadero Beach), расположенный на полуострове Икакос (Куба), уходящем в Атлантический океан на 20 километров.

Публикация от Denis Bolero (@denisbolero) Окт 3, 2016 в 8:14 PDT

Пляж тянется узкой полоской, расширяясь до километра в самой широкой части. В 1992 году внесен ЮНЕСКО в список самых чистых пляжей мира.

"На дню цвет океана меняется постоянно-завораживает просто! Белоснежный песок прохладный приятный. Пляж бесконечный-можно гулять вдоль кромки воды по всему побережью!"

Лучшим пляжем, расположенным в континентальной Европе, стал Ла-Конча (La Concha Beach) в городе Доностия-Сан-Себастьян (Испания). Один из самых известных пляжей в стране имеет форму ракушки за что и получил одноименное название.

Публикация от mimi do (@amimido) Июл 15, 2016 в 7:40 PDT

Этот пляж, занимающий шестое место рейтинга TripAdvisor любят не только отдыхающие, но и спортсмены–серфингисты.

"Пожалуй единственное место на Атлантическом побережье, где можно купаться. Очень удобно для прогулок, многолюдно, но не тесно. Отлично оборудован. Потрясающе красив."