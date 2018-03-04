Крым готовится встречать туристов в новом сезоне

За последние три года туристический поток в Крым рос в каждом сезоне, достигнув пика в 2016 году с показателем 5,6 миллионов. Но в 2017 году интерес к поездкам в республику всё же снизился до 5,2 миллионов.

Гости полуострова жалуются на дороговизну проживания в гостиницах, недостаточно оборудованные пляжи, порой неприглядные набережные, где не хватает места для прогулок из-за торговых палаток.

Как меняется ситуация, что для этого делают власти, чем крымские сомелье отличаются от других и что знают все хорошие гиды полуострова, читайте в материале РИА Новости, который выйдет в ближайшее время.