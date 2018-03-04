В московских аэропортах из-за непогоды задержали и отменили более 50 рейсов

Электронное табло с информацией об отменен рейсов в аэропорту Шереметьево. Архивное фото

Электронное табло с информацией об отменен рейсов в аэропорту Шереметьево. Архивное фото

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В аэропортах Москвы отменены 16 рейсов и задержаны 42, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание" в воскресенье.

По состоянию на 15.25 в "Домодедово" отменены 15 рейсов и 13 задержаны, в "Шереметьево" задержаны 22 рейса, во "Внуково" семь рейсов задержаны, один отменен. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта "Жуковский" нет.

Как сообщалось ранее со ссылкой на синоптиков, обрушившийся на Москву снегопад пойдет на убыть лишь к утру понедельника и может стать самым мощным для 4 марта за последние 68 лет.